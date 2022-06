Moto2 Assen, Prove 1: svetta Aron Canet, 13° Celestino Vietti

Aron Canet in evidenza sotto la pioggia. O forse dovremmo dire gli spagnoli, vista la top 3 delle prime prove libere ad Assen. L’alfiere del team Pons comanda la classifica, ma dietro di lui ci sono Fermín Aldeguer ed Augusto Fernández. Buon turno per Somkiat Chantra 4°, tre italiani al momento nelle prime 14 posizioni: Tony Arbolino 5°, Alessandro Zaccone 11°, infine il leader Moto2 Celestino Vietti con il 13° miglior tempo. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Pista bagnata anche per la categoria Moto2, nelle stesse condizioni quindi delle classi già scese in pista. L’esordiente Zonta van den Goorbergh pronto per il suo primo GP di casa, team Ajo invece con un solo pilota in azione. Pedro Acosta è stato operato ieri per sistemare un infortunio occorsogli martedì.

Foto: Red Bull KTM Ajo

Scatta bene Aron Canet, seguito dal rookie di casa, ci sono però tanti cambi, finché la classifica non si stabilizza con Marcel Schrötter in vetta su Tony Arbolino e Joe Roberts. A referto una scivolata per Barry Baltus alla Meeuwenmeer, mentre i cambi in classifica ripartono nei dieci minuti finali, per durare fino alla bandiera a scacchi. Solo allora vediamo Aron Canet in testa, una top 3 tutta spagnola con Fermín Aldeguer ed Augusto Fernández.

La classifica Moto2

Foto: motogp.com