Ragazze Veloci: Giorgia Blasigh torna nel mondiale dopo l’infortunio

Mancano pochi giorni all’ultima gara della WMX e in Turchia potremo finalmente sapere chi sarà la campionessa del mondo 2022. Ai cancelletti di partenza rivedremo anche la nostra Giorgia Blasigh che, a soli due mesi dall’infortunio, si è già quasi ristabilita. Lo scorso weekend, infatti, ha gareggiato nel Campionato Italiano a Fermo terminando il round in 3a posizione assoluta e 1a nella categoria U17. Un ritorno che fa ben sperare la pilota veneta e tutti i suoi fan.

“Per fortuna sono riuscita a recuperare in fretta” ha detto a Corsedimoto.com. “Sono molto contenta del risultato ottenuto a Fermo in termini di posizioni. Appena dopo l’infortunio ho fatto l’operazione allo scafoide e ho iniziato la riabilitazione. Poi sono salita in moto per prepararmi per la data del Campionato Italiano.”

A pochi giorni dall’ultima gara mondiale

Questo weekend Giorgia sarà in Turchia all’ultima gara del mondiale. “Mi sento già meglio. Darò il massimo e vedremo che succede. La Turchia è una pista che mi piace e ho avuto l’occasione di girarci l’anno scorso. Il segreto per fare bene nel mondiale femminile è quello di riuscire ad avere molta costanza. I nostri campionati non sono composti da così tante gare da potersi permettere momenti di flessione. I round sono solo 5-6. Si deve cercare di essere sempre in forma per fare un buon risultato alla fine. Cercherò di stare più tranquilla possibile. Non essendo al 100% della forma devo provare a divertirmi allontanando lo stress di una gara mondiale che comunque è tosta. Attualmente sono settima in campionato, a pochi punti dalla sesta e dalla quinta. Mi sarebbe piaciuto arrivare lì in ottima forma per puntare anche al quinto posto. Vedremo quello che succederà.”

Compagna di grido

Nella stessa squadra di Giorgia (Ceres71 Racing Team) c’è anche Nancy Van de Ven che è ad un soffio dall’agognato titolo mondiale. “Nancy si merita il titolo. Non ha mai perso l’obiettivo in questi anni. Ci ha sempre provato ed è giusto che il titolo vada a lei.”

Lisa Cavalli

Leggi tutti i contributi sul motociclismo femminile su corsedomoto.com