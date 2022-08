Rinaldi o Petrucci? Bautista consiglia Ducati: “Meglio tenere Michael”

Sulla griglia del Mondiale Superbike ci sono diverse situazioni da risolvere in ottica 2023. Tra queste c’è la scelta del pilota che affiancherà Alvaro Bautista nel team Aruba Ducati. Si tratta di un posto che fa gola a molti, ma sono principalmente tre i nomi che appaiono candidati ad assicurarselo.

In primis c’è Michael Ruben Rinaldi, che conta di guadagnarsi la conferma anche per l’anno prossimo. Il riminese ha buone chance di farcela, e nel paddock tanti pensando che la conferma sia solo questione di tempistica dell’annuncio. C’è poi Danilo Petrucci, che sta correndo da protagonista nel campionato MotoAmerica Superbike e che non ha nascosto di sognare di correre con la Ducati del team ufficiale nel Mondiale. Axel Bassani, invece, è l’outsider. Il giovane veneto sta facendo molto bene nella squadra privata Motocorsa e spera in una chiamata da Borgo Panigale.

Ducati Superbike, Bautista preferisce Rinaldi a Petrucci come compagno

Bautista non sembra avere grandi dubbi sul compagno che preferirebbe avere nel 2023: “Per il team e lo sviluppo della moto – ha detto a Speedweek – credo sia meglio tenere Rinaldi. Siamo entrambi leggeri e abbiamo uno stile di guida simile, quindi lo sviluppo va nella stessa direzione. Invece Danilo è molto alto e pesante. Certamente è molto veloce, ma ha esigenze differenti dalle mie. Non possiamo guidare la stessa moto. Però alla fine non sono io a decidere“.

Il pilota spagnolo ritiene che la conferma di Rinaldi sarebbe la scelta migliore per Ducati. Lo afferma considerando sia la struttura fisica sia lo stile di guida. Le caratteristiche del romagnolo a suo avviso sono più funzionali per proseguire lo sviluppo della Panigale V4 R in una direzione a lui gradita. L’ingaggio di Petrucci comporterebbe un lavoro diverso da parte del team.

Bautista fa un ragionamento che ricorda quello fatto da Scott Redding nel 2020, quando disse chiaramente che avrebbe preferito il rinnovo di Chaz Davies invece dell’arrivo di Rinaldi. Prese in esame gli stessi elementi, ma poi il team Aruba decise comunque di puntare sul pilota italiano e spostò il gallese nella squadra indipendente Go Eleven. Vedremo se Alvaro avrà sorte migliore e verrà ascoltato.

Foto: Instagram