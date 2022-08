Superbike: Danilo Petrucci sogna il Mondiale con Ducati ma c’è un piano B

Esaurita la sua esperienza in MotoGP, Danilo Petrucci ha trovato nuove sfide e nuovi stimoli per la sua carriera. A inizio 2022 ha debuttato alla Dakar sorprendendo tutti e prendendosi anche una vittoria di tappa, poi si è trasferito negli Stati Uniti e si sta giocando il titolo nel MotoAmerica Superbike.

Il pilota ternano sta duellando con il campione in carica Jake Gagne della Yamaha, favorito per il successo finale in virtù della maggiore esperienza e del miglior pacchetto tecnico, ma al momento dietro in classifica di 13 punti. Decisiva la brutta caduta in Gara 2 a Brainerd, che ha spalancato la porta alla ritrovata vittoria di Petrux. Mancano tre round al termine del campionato, può succedere di tutto.

Petrucci, voglia di Mondiale Superbike: il messaggio a Ducati

Petrucci ci tiene a vincere il MotoAmerica Superbike, dove Ducati ha trionfato l’ultima volta nel 1994 con Troy Corser quando il campionato si chiamava ancora AMA. Gli piacerebbe portare in trionfo sé stesso e il marchio di Borgo Panigale negli Stati Uniti, rappresenterebbe una grande soddisfazione. Inoltre, sarebbe il biglietto da visita ideale per passare nel Mondiale Superbike nel 2023.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il pilota umbro ha ammesso di ambire a correre nello stesso campionato di Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista: “Mi piacerebbe, dato che la V4 è una grande moto. Vorrei correre in Superbike con una moto competitiva per vincere delle gare. Se ci fosse la possibilità, mi piacerebbe andare in quel campionato con la Ducati ufficiale, ma non è una decisione mia“.

Petrucci è un candidato ad affiancare Bautista nel team Aruba Racing Ducati, dove la conferma di Michael Ruben Rinaldi è fortemente in bilico. Anche Axel Bassani, che ora corre per la squadra indipendente Motocorsa, ambisce a quel posto. La casa di Borgo Panigale farà le proprie valutazioni nelle prossime settimane e poi prenderà una decisione. Intanto è possibile che lui faccia una wild card a Portimao, dove ritroverebbe Gagne, già annunciato da Yamaha.

In ogni caso, l’ex pilota MotoGP non è preoccupato per il suo futuro e apre anche a soluzioni diverse rispetto al WorldSBK: “Rispetto al passato non sento l’apprensione di trovare una moto. Nel 2023 potrei fare la SBK come il MotoAmerica, oppure prendermi un anno di tempo per preparare la Dakar 2024. Quest’ultima vorrei davvero rifarla, anche se fisicamente ti segna“.

Petrux non esclude di rimanere a gareggiare negli Stati Uniti e neanche di prendersi un anno per lavorare alla Dakar, competizione che desidera correre nuovamente. Il suo futuro non è ancora definito, però non ha fretta.

Foto: Twitter/DucatiCorse