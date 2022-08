Superbike, Gagne e Petrucci: ci rivediamo nel Mondiale a Portimao!

Il MotoAmerica Superbike 2022 è caratterizzato dalla lotta per il titolo tra Jake Gagne e Danilo Petrucci, un duello tra il campione in carica e il nuovo arrivato. Entrambi hanno grande voglia di vincere e con sei gare ancora da disputare sarà bello assistere alle loro prossime battaglie.

Il pilota americano è il grande favorito, avendo dominato lo scorso campionato e conoscendo le piste del calendario decisamente meglio del rivale, che aveva corso solo ad Austin e a Laguna Seca in passato. Inoltre, va considerato l’elevato livello della sua Yamaha R1 e del suo team Attack Performance. Il pacchetto del ternano è un po’ inferiore, ma non gli sta impedendo di essere leader della classifica generale. Vero che ciò è stato possibile grazie alla caduta di Gagne in Gara 2 a Brainerd, ma va apprezzato quanto Petrux sta facendo nell’ex AMA.

Petrucci e Gagne si sfideranno anche nel Mondiale Superbike?

Il duello tra Petrucci e Gagne non rimarrà rinchiuso entro i confini americani nel 2022. Infatti, entrambi dovrebbero prendere parte al round del Mondiale Superbike in programma a Portimao nel weekend 7-9 ottobre. La Yamaha poco fa ha ufficializzato che il campione in carica del MotoAmerica sarà presente in qualità di wild card con il team Attack Performance. Ducati non ha ancora formalmente comunicato che il ternano ci sarà, però la cosa rientra nei piani di Borgo Panigale.

Petrucci e Gagne potrebbero ritrovarsi a gareggiare da avversari nello stesso campionato pure nel 2023. Ambedue hanno chance di essere sulla griglia del WorldSBK. Il pilota italiano è in ballo per un posto nel team Aruba Ducati al posto di Michael Ruben Rinaldi, mentre il collega è candidato per rimpiazzare il connazionale Garrett Gerloff nel team GRT Yamaha.

Per il quasi 30enne Californiano quello nel Mondiale Superbike non sarà un debutto. Tra il 2017 e il 2018 ha preso parte al campionato con la Honda. Si ritrovò a sostituire Nicky Hayden, tragicamente scomparso e per lui quell’esperienza fu molto complicata anche a causa di una moto scarsamente competitiva.

Gagne spera di potersi prendere una rivincita nella categoria. Intanto si gode la chance che gli è stata concessa dalla Yamaha: “Sono entusiasta dell’opportunità di essere presente sulla griglia del WorldSBK. Portimao è una pista molto bella ed è fantastico tornarci. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Non avrei potuto chiedere un team e una moto migliori, faremo del nostro meglio“.

Foto: Instagram