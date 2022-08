MotoGP, Silverstone 2021: quando Aprilia ha iniziato a diventare grande

Pausa estiva alle spalle, la MotoGP riparte da Silverstone. Un circuito sul quale negli anni si sono scritte varie pagine di storia. L’ultima è molto, molto recente, per la precisione risale all’edizione 2021, in cui il pugno sul tavolo dal sapore mondiale di Fabio Quartararo è stato in parte oscurato. Protagonista è il box Aprilia, la grande festa era lì: Aleix Espargaró aveva appena conquistato il primo podio in classe regina per la casa veneta!

La prima zampata

Il risultato di un lungo e faticoso percorso iniziato nel 2015. È allora che Aprilia tenta nuovamente l’impresa MotoGP precedentemente interrotta nel 2004. Tanti piloti si alternano in sella alla RS-GP, ma arrivano solo alcune sporadiche top ten con Alvaro Bautista prima, con Aleix Espargaró poi. L’atteso passo avanti arriva nel 2021, con la grande metamorfosi che porta ad una moto radicalmente rivoluzionata. Ed il pilota spagnolo inizia a farsi vedere molto più spesso in top ten, fino all’apoteosi. Un’ottima partenza, una gara solida, la bandiera a scacchi che decreta il risultato storico: Aprilia ora è da podio anche in MotoGP! Dopo i lunghi periodi vincenti nelle classi minori, è arrivato il primo momento di gloria anche nella categoria regina.

LEGGI ANCHE MotoGP: la prima di Aprilia e quel curioso ultimo successo 125cc

Dove tutto è iniziato

Quest’anno il ritorno a Silverstone è ancora più dolce. Non solo podi a raffica, ma Aleix Espargaró e Aprilia sono capaci pure di prendersi pole position, ancora meglio di vincere gare! Anzi, la casa di Noale è andata sul podio appena prima della pausa estiva pure con il ‘nuovo arrivato’ Maverick Viñales! Non parliamo del fatto che il #41 è attualmente secondo in classifica generale, primo degli inseguitori sul campione MotoGP in carica Quartararo. Lanciato verso il secondo iride, ma mancano ancora 9 GP… Quel che è certo è che Aprilia cercherà almeno di ripetersi, ma il sogno è il bersaglio grosso. Lì a Silverstone, dove ha avuto inizio la grande svolta.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)

Foto: motogp.com