Moto3 Misano, Prove 1: Dennis Foggia parte col piede giusto

Dennis Foggia inizia nel modo migliore il secondo round casalingo del 2022. Ripartendo dal doppio successo dell’anno scorso, eccolo al comando della classifica nella prima sessione di prove libere. Ayumu Sasaki l’aveva quasi beffato, ma un’uscita di pista provoca la cancellazione del tempo utile. La maggiore sorpresa è certo Sergio Garcia 18°, il leader Moto3 è davvero molto indietro in questa apertura di GP di San Marino… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari.

Prove Libere 1

Cielo parzialmente nuvoloso e temperature di 21-22° C per questa primissima sessione del weekend a Misano. La Moto3 inizia così il suo GP, con un volto nuovo in azione. Debutto mondiale per Harrison Voight, wild card e quindi terzo pilota per SIC58, con un casco molto speciale per l’evento. Sono soprattutto due i ragazzi in bella evidenza fin dal via, ovvero Diogo Moreira e Ayumu Sasaki, in pochi minuti al comando della classifica. Arriva poi anche Dennis Foggia, a referto anche un highside alla curva 15 per Jaume Masia, rialzatosi un po’ dolorante ma senza grossi problemi. Gli ultimi minuti sono i più frizzanti, con continui cambi nelle zone alte della classifica, ma alla fine ecco Dennis Foggia. Bell’inizio per il pilota Leopard, a caccia della rimonta sul duo Aspar in testa alla classifica iridata. Stravolgimenti però anche dopo la bandiera a scacchi: c’è Ayumu Sasaki davanti, ma il tempo infine viene tolto per limiti di pista. Davanti rimane quindi l’italiano, con l’agguerrito alfiere Max Racing Team a ruota. Da segnalare anche un ultimo incidente, quello di Mario Suryo Aji alla curva 15.

La classifica

Foto: motogp.com