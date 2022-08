Moto3: Harrison Voight 3^ punta SIC58, debutto mondiale a Misano

A Misano ci sarà un altro giovane australiano al via nel mondiale. Harrison Voight si prepara alla sua prima gara Moto3 grazie ad una wild card con SIC58 Squadra Corse. Colori a cui è legato dal 2020, suo primo anno in Europa, e con cui sta scalando le varie categorie dell’ex CEV Moto3, ora JuniorGP. Il giovanissimo pilota di Queensland, classe 2006, sarà quindi la terza punta della squadra di Paolo Simoncelli, affiancando i titolari Riccardo Rossi e Lorenzo Fellon per il round di casa del team. Salterà quindi l’evento parallelo del JuniorGP, ma per un passo più importante.

Harrison Voight, gli inizi

Sedici anni compiuti lo scorso 12 maggio, è figlio di un ex pilota professionista di moto e di auto. Il piccolo Harrison inizia nelle quattro ruote, precisamente nei go kart, ma presto passa alle moto da dirt track. A otto anni entra a far parte del Mike Hatchers Junior Motorcycle Club, nella città dov’è nato. Lo stesso club in cui un certo Casey Stoner ha mosso i suoi primi passi… Due anni dopo inizia ufficialmente la sua carriera: disputa campionati locali ma anche di livello nazionale, conquistando così anche l’accesso all’Asia Talent Cup nel 2019. Un’avventura interrotta ad inizio 2020 con la cancellazione della stagione per la pandemia. In quello stesso anno Voight entra nell’orbita SIC58, approdando in European Talent Cup. Da debuttante, non solo nel campionato ma anche nel Vecchio Continente, chiude 8° assoluto con due podi a referto. Nel 2021 sale in Moto3, parallelamente all’esordio in Red Bull Rookies Cup.

Il grave infortunio, la ripartenza

Non è davvero un’annata fortunata per lui, a partire da una caduta nel corso del secondo round del CEV con frattura di una clavicola. Torna in azione per la tappa al Sachsenring in Rookies Cup, ma la sua stagione non andrà avanti. Segue la gara unica Moto3 a Portimao, nel quale si verifica un grave incidente che provoca fratture multiple alla gamba destra, costringendolo ad un lungo processo di recupero. Torna in azione a novembre per il round conclusivo del CEV a Valencia, per poi ripartire quest’anno in Red Bull Rookies Cup (ha ottenuto il primo podio in Gara 1 in Germania) e nel JuniorGP (due sesti posti come migliori risultati). In quest’ultimo sempre con SIC58 Squadra Corse, che lo porterà anche al debutto mondiale a Misano. Il sogno è chiaramente riuscire un giorno ad emergere nel Motomondiale, sulla scia dei suoi modelli Jack Miller, Valentino Rossi, Mick Doohan, Marc Marquez e Troy Bayliss.

Foto: Instagram