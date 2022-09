Moto3 Misano, Prove 2: Dennis Foggia razzo del venerdì di libere

Top al mattino, la replica nel pomeriggio. Dennis Foggia è carico per il GP di San Marino e lo dimostrano già le prime due sessioni di libere a Misano. Miglior crono per l’alfiere Leopard, davanti ai ragazzi giapponesi Ayumu Sasaki e Tatsuki Suzuki. Che ricordiamo, hanno fatto la storia proprio nello scorso GP in Austria… Ottima partenza per l’italiano, primi segnali anche dal leader Moto3, che risale dopo le FP1 chiuse molto lontano. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte da Dennis Foggia al comando nel turno del mattino, con Ayumu Sasaki molto vicino. I tempi nel pomeriggio ci mettono un po’ ad abbassarsi, pochissimi si migliorano nella prima parte della sessione. A referto anche un primo incidente dopo pochi minuti, una scivolata per Muñoz al Tramonto senza conseguenze. In seguito cadrà anche Fellon, nel suo caso alla curva 9, mentre nella seconda parte del turno alcuni tempi iniziano ad abbassarsi. Foggia ad esempio si migliora rispetto al mattino, consolidando la sua prima posizione, ma dietro di lui arrivano il compagno di box e Öncü. Come sempre però bisogna aspettare l’ultimo assalto e la bandiera a scacchi per avere la classifica completa. Segnaliamo un incidente per Toba al Carro, mentre la classifica cambia volto con Sasaki al comando, primo segnale da Garcia risalito in seconda posizione, ma non è finita. Dennis Foggia non ci sta, rieccolo quindi poco dopo in alto, dove rimarrà fino alla bandiera a scacchi. È suo il miglior tempo del venerdì di libere, seguito da Ayumu Sasaki e da Tatsuki Suzuki.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Leopard Racing