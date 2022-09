MotoE Misano: Dominique Aegerter, assalto al titolo dalla pole position

L’ultima pole position della stagione va al leader MotoE. Dominique Aegerter stampa un gran giro e blinda la prima casella in griglia, ottimo punto di partenza verso il titolo. Eric Granado dovrà impedirglielo dalla quarta posizione, prima fila completata da Mattia Casadei e Jordi Torres. Peccato per l’italiano, in piena competizione per la pole ma scivolato sul finale. Due gare in programma, chi sarà il nuovo campione? Tutti gli orari dell’evento a Misano.

Prove 1: Casadei-Torres al top

Rientrano Alessio Finello e Bradley Smith, entrambi dichiarati idonei dopo i rispettivi infortuni in Austria. Il secondo doveva essere sostituito da Andrea Mantovani (presente a Misano), ma ieri è arrivato il ‘fit to race’. In testa c’è il duo Pons, con Mattia Casadei a precedere il campione uscente Jordi Torres e Hikari Okubo, a referto una caduta per Eric Granado.

Prove 2: il duo Pons si ripete

È il turno più importante per decidere chi andrà direttamente in Q2, visto che è la sessione più veloce di giornata. Non cambia il nome in vetta, comanda ancora Mattia Casadei, di nuovo davanti al compagno di box Jordi Torres, terzo è Matteo Ferrari. Granado ed Aegerter, i protagonisti del titolo 2022, si prendono la top 8 utile senza problemi, gli altri disputeranno la Q1. Compreso Zannoni, caduto senza conseguenze.

Qualifiche 1: avanti Cardelus e Zannoni

Kevin Manfredi, Kevin Zannoni ed Alessio Finello sono tra i protagonisti del primo turno delle ultime qualifiche dell’anno. Battaglia serrata che perderà però Marc Alcoba, protagonista di un incidente nel primo settore a tre minuti dalla fine. L’unico quindi senza tempo e costretto a partire dal fondo. Xavi Cardelus e Hikari Okubo si prendono le due posizioni utili, allo scadere però ecco la zampata di Kevin Zannoni, che spinge così il collega giapponese fuori dalla Q2.

Qualifiche 2: l’ultima pole è di Aegerter

Top ten completa, scatta la lotta per la pole position. Osservati speciali chiaramente Dominique Aegerter ed Eric Granado, i due rivali per il titolo MotoE 2022 a caccia quindi del miglior piazzamento possibile in griglia. E non deludono, ponendosi presto tra i protagonisti per il primo posto. Ma non sono i soli, visto che Casadei vuole continuare sulla scia di quanto visto nelle libere. Il tentativo però non riesce, ad un minuto dalla bandiera a scacchi ecco la caduta dell’italiano al Carro…

Foto: motogp.com