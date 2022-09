Moto2 Misano: Prove 2 ad Alonso Lopez, cadono Vietti e Pasini

Pomeriggio un po’ più difficile per Celestino Vietti e Mattia Pasini, top al mattino e caduti nelle FP2. L’alfiere VR46 tiene comunque il comando della classifica combinata alla fine del venerdì a Misano. Si fa vedere Alonso Lopez, il migliore della seconda sessione, con Augusto Fernandez ed Ai Ogura provvisoriamente in Q2 diretta. Così come Arbolino e Dalla Porta, autori di una bella partenza sul tracciato di casa. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte da un duo di casa all’attacco. Celestino Vietti e Mattia Pasini hanno brillato nelle prime libere, ora serve la conferma anche in questo pomeriggio. Un inizio lento, nella prima parte del turno in pochissimi migliorano quanto fatto in precedenza. A referto nei 15 minuti finali una scivolata alla curva 4 per Pasini, poco dopo al Tramonto cade Vietti, con Antonelli costretto ad uno scarto improvviso per evitarlo (le immagini dell’incidente). A terra anche Aron Canet alla curva 6 e Navarro alla Rio, mentre si procede con l’assalto finale per il tempo. Scivolata finale al Carro per Arenas, mentre in testa c’è Alonso Lopez: zampata dell’alfiere Speed Up nelle FP2 a Misano, con Augusto Fernandez e Jake Dixon a pochi centesimi.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com