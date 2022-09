Frecce tricolori subito scatenate al Misano World Circuit. Celestino Vietti e la wild card Mattia Pasini monopolizzano la vetta in Moto2, chiudendo al comando le prime prove libere del GP. Ottima partenza per entrambi i ragazzi di casa, con Jake Dixon a fare buona guardia in terza piazza. Seguono poco più indietro Augusto Fernandez (con caduta) ed il leader Ai Ogura, in una classifica con ben 16 piloti in meno di un secondo! Ecco com’è andata la sessione di apertura per la Moto2, ricordando tutti gli orari del GP di San Marino.

Prove Libere 1

Varie notizie in partenza di GP. Una nuova wild card per Mattia Pasini, torna in azione poi il rookie Sean Dylan Kelly, che ha passato il controllo medico a 11 giorni dall’infortunio. SAG Team ha poi annunciato la separazione con effetto immediato dall’esordiente Gabriel Rodrigo (già fermo per lesione). Guardando in pista, non è l’avvio migliore per Augusto Fernandez, scivolato alla prima curva dopo pochi minuti. Non va meglio a Jeremy Alcoba, a terra poco dopo al Carro, stesso punto in cui cade anche Simone Corsi. Celestino Vietti invece suona la carica, in breve tempo vola al comando e continua a lungo ad inanellare giri veloci, consolidando così la sua posizione. A casa sua serve una zampata importante per rispondere agli scatenati rivali Ogura e Fernandez, soprattutto dopo l’errore in Austria. Il divario è lievitato sensibilmente, bisogna recuperare subito per non perdere il treno iridato… L’alfiere VR46 si fa vedere, ma non è meno lanciato Pasini, da subito nelle zone alte della classifica e brevemente anche in testa! Le posizioni si congelano poi per buona parte del turno, ricominciano i cambi solo nei minuti finali. Ma i due italiani al comando non cambiano, ottimo turno per Celestino Vietti e Mattia Pasini!

La classifica

Foto: VR46 Racing Team