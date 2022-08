Mattia Pasini a Misano “Torno a fare il pilota e per il 2023…”

Parentesi di gioia. Mattia Pasini torna pilota di Moto2 per un week-end, come ha fatto al Mugello. Il pilota riccionese, imprenditore e commentatore televisivo, affronta gli appuntamenti iridati come un vero e proprio divertimento, qualcosa che lo rende felice. Nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini gareggerà come wild card, con la sua Kalex e con i colori GasGas Aspar.

Al Mugello era andato molto bene: era stato il più veloce nella Q1 ed aveva stabilito il quinto tempo a pochi decimi dalla pole in Q2. In gara era stato frenato da un problema di gomme ma aveva centrato comunque la zona punti. Da venerdì tornerà dunque in pista per la sua gara di casa.

“E’ bellissimo tornare a fare il pilota per un weekend – racconta Mattia Pasini a Corsedimoto – in particolare in questa gara ed in Moto2″.

Come ti sei preparato questo appuntamento?

“Sono andato a girare quattro volte a Misano, mi sono allenato di più e mi sento più pronto rispetto al Mugello dove di fatto ero andato a provare meno. Ovviamente non ho la preparazione degli altri piloti che gareggiato tutto l’anno però sono riuscito a cucirmi addosso la moto e mi sento più pronto che al Gran Premio d’Italia. Spero che ci sia tempo buono perché c’è l’incognita del meteo”.

Quali sono i tuoi obbiettivi?

“Non ho grosse aspettative. Torno a fare il pilota per un week-end e sono contento. Vorrei dimostrare di poter essere ancora della partita e divertirmi. Sono certo che se riesco a divertirmi i risultati arriveranno poi di conseguenza”.

Hai ricevuto delle proposte per il 2023?

“Qualcosa si sta muovendo, io parlo con tutti poi valuto. Però non mi piace dire gatto finché non l’ho nel l’ho ne sacco”.

Stai trattando per la Moto2 o la Superbike?

“In questa fase stiamo solo parlando. la voglia di tornare a gareggiare c’è. La mia preferenza è per la Moto2 ma tengo in seria considerazione anche la Superbike. Non mi interessa tanto la categoria quanto un progetto serio”.

Questi giorni sono ricchi di impegni ed eventi collaterali. Ti pesano?

“E’ una settimana molto impegnativa però i vari appuntamenti non mi pesano, anzi, li vivo bene, nel modo giusto. Poi da venerdì chiuderò la visiera e penserò solo a guidare”.

Foto Instagram Mattia Pasini

