MotoGP, Marc Marquez: “Alex ed io come al Ranch di Valentino Rossi”

Alex e Marc Marquez fratelli inseparabili, soprattutto fuori dalle piste della MotoGP. In circuito ci ha pensato la Honda a dividerli: dopo tre stagioni in sella alla RC213V il più giovane dei fratelli di Cervera ha deciso di cambiare aria e trovare nuovi stimoli con il team Gresini e la Ducati Desmosedici GP22. Per la prima volta dall’esordio in classe regina Alex e Marc correranno per costruttori diversi, facendo attenzione a non scambiarsi informazioni importanti che possano provocare “conflitti d’interesse”. Intanto si attende con ansia il ritorno dell’otto volte iridato, nella speranza possa colmare quel vuoto leggendario lasciato da Valentino Rossi.

F.lli Marquez destini diversi in MotoGP

Non aveva altre opzioni Alex Marquez che, salvo due podi nella stagione 2020, non ha mai trovato l’intesa con la moto dell’Ala dorata. Una separazione diplomatica ma che lascia assopito qualche rancore. Fino a Valencia non arriveranno aggiornamenti importanti per il pilota LCR Honda, visto che dalla prossima stagione MotoGP non sarà più un uomo del marchio HRC. “Sono concentrato sulla mia squadra, non perdo tempo in sciocchezze, perché è una lotta persa“, ha lamentato l’alfiere catalano. “L’anno prossimo sarò con un altro marchio e non mi daranno nulla, o forse qualcosa di piccolo. Sono concentrato su me stesso, sulla mia squadra e cerco di ottenere il meglio“.

I fratelli Marquez trascorrono molto tempo insieme, parlano di tutto, moto comprese. Dal prossimo anno non potranno più parlarsi così liberamente, perché guideranno per Case concorrenti. Marc Marquez rimane fedele alla Honda, legato da un contratto in scadenza a fine 2024, e condividerà il box con il nuovo arrivato Joan Mir. Il fratello Alex Marquez subentra ad Enea Bastianini nel team di Nadia Gresini al fianco di Fabio Di Giannantonio. “Alex è mio fratello e viviamo insieme“, commenta Marc Marquez, che da alcuni mesi vive a Madrid per seguire la riabilitazione al braccio destro. “Ci aiutiamo a vicenda a migliorare. Ma quando siamo in pista, lui ha i suoi segreti con la sua squadra e io ho i miei“.

Allenarsi insieme continuerà ad apportare grandi vantaggi ad entrambi, anche se in sella a moto di costruttori differenti. “Sto cercando di aiutarlo e allo stesso tempo lui prova ad aiutare me. È come al Ranch di Valentino Rossi, tutti si allenano insieme. Sono fortunato perché mio fratello corre contro di me, è ad un livello molto alto – ha sottolineato Marc -. È un due volte campione del mondo“.