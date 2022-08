MotoGP UFFICIALE Oliveira-Fernandez per il nuovo capitolo RNF Aprilia

Addio KTM, ora si apre un nuovo capitolo targato Aprilia. Miguel Oliveira e Raul Fernandez sono ufficialmente i due nuovi piloti della casa di Noale, schierati con il team satellite RNF per la stagione 2023. Ormai mancava solo il comunicato vero e proprio dopo tante voci su entrambi. Senza dimenticare l’ultimo tentativo da parte di KTM di tenere il portoghese, proponendogli un nuovo contratto per GasGas Tech3. Sarà un cambiamento radicale per entrambi, una nuova ripartenza dopo un’annata piuttosto difficile. Stesso discorso anche per Razlan Razali e la sua squadra, che si staccano da Yamaha per legarsi al costruttore veneto dal prossimo anno. Una nuova sfida anche per Aprilia, che per la prima volta ha una sua seconda squadra in MotoGP.

La griglia MotoGP provvisoria

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – ?

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – ?

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: Miguel Oliveira – Raúl Fernández

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Foto: motogp.com/Tech3 Racing