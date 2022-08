MotoGP 2023: presentato GasGas Tech3, confermato Pol Espargaro

Mancava ormai solo l’ufficialità, arrivata oggi con una conferenza stampa dedicata con Hubert Trunkenpolz (CMO KTM AG), Pit Beirer e Hervé Poncharal. L’attuale Tech3 Factory Racing Team si tinge di rosso con il brand GasGas, che nella stagione MotoGP 2023 schiererà sicuramente Pol Espargaro, al rientro nella ‘famiglia KTM’ dopo due anni complicati in Honda. Un nuovo marchio quindi che sbarcherà anche in classe regina dopo la collaborazione in Moto2 ed in Moto3 assieme ad Aspar Team.

“Anni fa c’è stato un giovane campione Moto2 che ha esordito con noi in MotoGP. Il suo nome è Pol Espargaro e siamo felici di dargli il bentornato!” Così Hervé Poncharal ha annunciato il primo pilota del suo nuovo team GasGas Tech3 per la prossima stagione. Per il secondo nome invece bisogna aspettare ancora un po’. Accanto al possibile rinnovo di Remy Gardner infatti è spuntata la possibilità di promuovere Augusto Fernandez dalla Moto2. Ma non solo: KTM spera ancora di convincere Miguel Oliveira a rimanere…

