MotoGP, Bezzecchi su Bastianini: “Ducati avrà le sue buone ragioni”

Ducati forza otto nel weekend di MotoGP a Misano, gara di casa per il marchio e per molti dei suoi piloti italiani. Team tutto italiano per Mooney VR46, Marco Bezzecchi, Luca Marini e gli allievi della VR46 Academy che qui in particolare sono soliti allenarsi anche lontani dai Gran Premi insieme al loro mentore Valentino Rossi. Nella sua prima stagione da rookie il ‘Bez’ ha conquistato un 2° posto ad Assen, punta a ripetere l’impresa e, perché no, alla prima vittoria in classe regina.

Esordio MotoGP sprint per Bezzecchi

Nulla è impossibile sulla Desmosedici GP, in questo momento la moto più competitiva e completa dello schieramento MotoGP. Al Mugello Marco Bezzecchi ha conquistato una prima fila nelle Qualifiche e un 5° posto in gara. Nel round casalingo di Misano vuole sicuramente provare a migliorarsi. “Non mi aspettavo di andare così bene da subito, mi sono trovato bene con la squadra, c’è armonia nel box e questo mi aiuta a fare del mio meglio. Ci tengo a fare bene per il pubblico di casa, spero di continuare il lavoro che stiamo facendo dall’inizio del campionato e di imparare sempre qualcosa. Speriamo che il tifo ci faccia dare qualcosa in più e che ci sia tanta gente“.

Non sarà ai box Valentino Rossi, impegnato in Germania con il Fanatec GT WCE. A reggere la scena del GP di San Marino dovranno pensarci i suoi allievi e gli altri piloti italiani che calcheranno l’asfalto adriatico. Pecco Bagnaia, reduce da tre vittorie consecutive, può puntare al gradino più alto del podio e a continuare la sua corsa verso il titolo MotoGP. Sarebbe fondamentale ina fase storica dove si vedono pochi spettatori sugli spalti in Italia. “Più italiani riescono ad andare forte, più appassionati vengono alle gare. Abbiamo un Pecco molto in forma, ci siamo anche noi, anche Bestia ha già vinto tre gare quest’anno e poi ci siamo noi più lenti per adesso. Cerchiamo di far venire tanti tifosi“, ha aggiunto Marco Bezzecchi.

Sulla recente promozione di Enea Bastianini nel team Ducati factory commenta: “Sono contento per lui, ha fatto un ottimo lavoro, vinto tre GP e sta andando molto forte. In Austria è stato sfortunato, altrimenti sarebbe stato della partita. Lui e Pecco sono due persone mature, si conoscono bene. Se Ducati ha scelto Enea avrà le sue buone ragioni“.