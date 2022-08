Moto2: Sean Dylan Kelly guarda a Misano, piede permettendo

Il Gran Premio d’Austria non è stato immune da incidenti. Sean Dylan Kelly campione MotoAmerica Supersport in carica ed esordiente in Moto2, ha però chiuso la tappa al Red Bull Ring con un infortunio. Precisamente al piede destro, una piccola frattura all’osso navicolare. Questo in seguito ad un incidente con Keminth Kubo, rientrato in pista in maniera non sicura dopo la sua caduta, provocando poi quella del pilota statunitense alla curva 3. Di conseguenza Kubo dovrà scontare una Long Lap Penalty a Misano.

Quel che è certo è che Kelly sta facendo di tutto per disputare il 14° GP della sua prima stagione Moto2, come lui stesso ha confermato. “Il recupero sta andando bene, la frattura si sta sistemando nel modo giusto” ha fatto sapere tramite i suoi canali social. “Mi hanno tolto il gesso qualche giorno fa per permettermi di iniziare a muovere la caviglia. L’attenzione è su Misano la prossima settimana.” Il rookie Moto2 punta a continuare il lavoro di apprendistato: finora è arrivato a punti una volta, quando ha chiuso 13° nel GP del Portogallo.

La classifica degli esordienti

1. Pedro Acosta – 88 punti

2. Alonso Lopez – 64 punti

3. Manuel Gonzalez – 44 punti

4. Jeremy Alcoba – 41 punti

5. Filip Salac – 21 punti

6. Gabriel Rodrigo – 6 punti

7. Alessandro Zaccone – 6 punti

8. Keminth Kubo – 4 punti

9. Sean Dylan Kelly – 3 punti

Foto: Instagram