Moto2 Austria: Ai Ogura non si batte, Vietti errore pesante

Dominio Honda Team Asia con ‘brivido’ finale. Ai Ogura e Somkiat Chantra non hanno rivali, ma il thailandese tenta anche lo scherzetto sul collega! Senza riuscirci, visto che l’agguerrito giapponese non ha intenzione di perdere una grandissima occasione. Ecco la pronta risposta: arriva così una super vittoria che vale anche la leadership Moto2! Un bel colpaccio su Augusto Fernandez, 5° al traguardo, e Celestino Vietti, che lascia il Red Bull Ring invece con uno zero pesantissimo…

Ogura attacco totale, i rivali inseguono

Pista sempre asciutta, temperature tra i 20 ed i 22° C per dare il via alla corsa. Ottimo scatto di Ogura con Fernandez subito dietro, ma Lopez non si lascia beffare così e torna all’attacco. Anzi, il leader Moto2 perde svariate posizioni, presto attaccato da Vietti in sesta piazza. Finisce in pochi giri la gara di Zaccone, piuttosto dolorante ad una gamba ed evacuato in barella: in seguito i controlli escludono lesioni. In testa Lopez sferra l’attacco su Ogura e prende il comando, ma un successivo errore aiuta il giapponese a tornare davanti. Ed un ‘incontro ravvicinato’ tra Chantra e l’alfiere Speed Up permette al primo di prendere il secondo posto, con lo spagnolo che invece non sembra tenere il passo. Fernandez intanto è scivolato in P8, poco dietro al testa a testa tra Acosta (non senza qualche rischio) e Vietti. A referto in seguito i ritiri di Kubo (dolorante al piede destro), Kelly e González, a terra in incidenti distinti. A 15 giri dalla fine la situazione si stabilizza con il duo Honda Team Asia in fuga, seguono Vietti, Lopez ed Acosta per il terzo posto, con Canet, Fernandez e Dixon poco lontani.

Vietti così no… Brividi Dalla Porta-Arbolino

Doppio zero per il team Gresini, cade anche Salac alla curva 10, in difficoltà pure Fermín Aldeguer scivolato alla nuova chicane. Pochi giri dopo Vietti molla gli avversari e si lancia all’inseguimento del duo in vetta, Lopez invece non sembra in palla e subisce il sorpasso da parte di tutti i piloti che seguivano. A 9 giri dalla fine il colpo di scena: Vietti, ormai negli scarichi di Chantra, scivola alla curva 3! Questo è un bruttissimo colpo in classifica iridata… Strano incidente poi sempre nello stesso punto, contatto tra Dalla Porta (problema tecnico) ed Arbolino con brivido, visto che le moto rimangono in pista! Gli inseguitori riescono ad evitarle, non ci sono altri colpi di scena. Al comando è un dominio totale di una sola squadra: Ai Ogura e Somkiat Chantra sono imprendibili, anzi il giovane thailandese cerca anche di ‘infastidire’ il collega… Per poi superarlo nelle ultime curve, ma il tentativo non riesce: Ogura non può e non vuole perdere, risponde prontamente e vola verso una strepitosa vittoria! Chantra completa una grande doppietta, terzo gradino del podio per Jake Dixon, che riesce ad avere ragione del duo KTM Ajo.

La classifica di GP

La classifica generale

Foto: Honda Team Asia