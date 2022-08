Moto3: Alberto Surra, addio alla Academy di Valentino Rossi a fine 2022

Un altro pilota lascerà la VR46 Academy. Alberto Surra, alla prima stagione Moto3 completa dopo aver disputato metà 2021, ha comunicato la notizia attraverso i suoi canali social. Un 2022 piuttosto difficile per Surra, mai a punti ma fuori causa per ben sei GP su 13 per infortuni. Lo scafoide del polso destro ad Austin, microfrattura del metatarso di un piede al Mugello, suo GP di rientro… Da segnalare di recente una wild card di successo agli Internazionali d’Italia Supermoto, sua grande passione. Per il suo futuro si parla di Moto2 o Supersport, ma al momento si tratta solamente di voci non confermate.

Il saluto di Surra: “Un periodo bellissimo”

Il 18enne torinese era entrato a far parte della VR46 Academy lo scorso settembre dopo un lungo periodo di prova. “Dopo questo bellissimo periodo passato con la VR46 Riders Academy, alla fine di questa stagione saluterò il gruppo! Grazie mille a tutti.” Questo il messaggio comparso sui canali social del 18enne pilota torinese. Surra è l’ultimo della lista dopo Lorenzo Baldassarri, Nicolò Bulega e Dennis Foggia, usciti dalla Academy a fine 2019. Rimarranno i piloti MotoGP Bagnaia, Morbidelli, Marini e Bezzecchi, i ragazzi Moto2 Vietti e Antonelli, Migno in Moto3, Manzi in Supersport.

Foto: Instagram