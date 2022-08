Moto3: Dennis Foggia re di Misano nel 2021, serve lo scrollone mondiale

Mancano 7 GP alla fine della stagione 2022, la rimonta di Dennis Foggia sul duo Aspar è ancora possibile? Bisogna subito dimenticare i problemi accusati nel GP d’Austria e Misano è certamente uno dei posti migliori per farlo. Dolci ricordi per il pilota romano, che nel doppio evento del 2021 è stato il signore indiscusso del tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Anzi, in uno dei due GP è stato un dominio totale dei ragazzi italiani. Ma soprattutto Foggia aveva avvicinato sensibilmente lo scatenato Acosta e prometteva una battaglia serrata fino alla fine. Fino al penultimo GP dell’anno… È quindi posto ideale per uno ‘scossone’ e la ricerca dell’impresa anche quest’anno. Rivediamo intanto com’è andata l’anno scorso.

GP San Marino, solo tricolore

È il 19 settembre, Misano ospita il 14° evento della stagione 2021. Dennis Foggia sta tentando il recupero sullo scatenato Pedro Acosta: poi sappiamo com’è andata, ma il romano a questo punto stava ancora impiegando tutte le sue energie per la rimonta. In qualifica però brilla Romano Fenati, ad aprire una prima fila, anzi una top 4 tutta azzurra con Dennis Foggia, Niccolò Antonelli ed Andrea Migno. I quattro protagonisti della corsa, anche se il più lanciato è proprio il poleman, che vuole completare un magnifico weekend da con una strepitosa vittoria in casa. Questo è ciò che avrebbe potuto essere, il vantaggio di oltre 3 secondi in 15 giri parla chiaro, ma la realtà ci parla di una clamorosa scivolata alla Misano 1 a -10 giri dalla fine… Addio anche a qualsiasi ipotesi di rimonta in ottica campionato, fino a quel momento ancora viva, mentre i suoi connazionali dietro ne approfittano. Non hanno però vita facile visto che si tratta di una battaglia a sei, ma i tre italiani tirano fuori qualcosa in più. Dennis Foggia in particolare si prende una vittoria che è anche un bel segnale per Acosta 7°, podio completato da Niccolò Antonelli e da Andrea Migno.

GP Emilia Romagna, Foggia concede il bis

Circa un mese dopo si torna a Misano, visto che il GP a Sepang è stato cancellato. È un anno ancora difficile a causa della pandemia… La pole è di nuovo italiana, stavolta ci pensa Niccolò Antonelli su Filip Salac e Riccardo Rossi. Male Foggia, che deve recuperare dalla 14^ casella mentre Pedro Acosta è 5°. Ma la gara è un’altra questione e l’alfiere Leopard è sempre più scatenato. Ci crede davvero, ma gli serve un’altra prova di forza. Quella che appunto realizza in questo evento, diventando l’indiscusso Signore di Misano della stagione 2021. Da come era iniziata la corsa il finale appariva diverso, ma a metà gara Dennis Foggia ha cambiato marcia ed è risalito con ben più convinzione. Con anche due super sorpassi su Antonelli e Binder, ‘The Rocket’ ha ripreso Acosta in zona podio, se l’è lasciato alle spalle e non s’è fermato finché non ha preso il comando, festeggiando il 5° trionfo stagionale. Ciò che più conta però è che “lo Squalo di Mazarrón”, 3° in gara, è quasi tallonato da Foggia a -21 con due gare ancora da disputare. Speranze ancora più vive che mai, infrante però appena un GP dopo…

Foto: motogp.com