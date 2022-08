Moto3 Austria: Trionfo Sasaki, ma che gara ha fatto? Foggia si allontana

Non basta una doppia Long Lap Penalty per fermare Ayumu Sasaki. Anzi, forse l’ha addirittura lanciato, vista la gara che poi ha fatto. Il pilota del Max Racing Team, precipitato fuori dai punti, è risalito a passo di marcia e s’è preso di forza una strepitosa vittoria! Doppietta giapponese al traguardo con Tatsuki Suzuki sempre a ruota, per poi arrendersi al connazionale: primo 1-2 del Sol Levante in Moto3, il primo in classe minore dal 2001. È già il secondo podio per il rookie David Muñoz, che sul finale beffa Deniz Öncü per il terzo gradino. In difficoltà Dennis Foggia, anche per qualche linea di febbre accusata questa mattina. Ma il duo spagnolo in vetta si allontana… Il resoconto della gara Moto3 al Red Bull Ring.

Ricordiamo i due piloti sanzionati per questa gara: Sasaki con una doppia Long Lap, Carrasco con partenza dal fondo e Long Lap per aver ostacolato altri piloti in Q1. Cielo nuvoloso, pista asciutta, un po’ di vento e temperature di 19-21° C: inizia così il GP d’Austria. Ottimo scatto di Holgado, Sasaki, Öncü e Rossi, vicinissimi verso la prima curva, con il giovane turco che poi ha la meglio. Suzuki però si aggancia subito alle prime posizioni, l’italiano invece perde finisce presto fuori dalla top ten… La battaglia si infiamma molto presto: Sasaki si fa vedere anche con un “sorpasso alla Oliveira” su Öncü e Suzuki (vedere il GP di Stiria 2020), non mancano Holgado, Moreira e tanti altri in aperta competizione. La gara si complica presto però per il pilota di Max Biaggi, che deve appunto scontare la sanzione comminata dopo l’incidente in Gran Bretagna. Il pilota giapponese precipita fuori dalla zona punti…

Non manca un grosso rischio per Öncü, costretto anche ad un lungo fuoripista per evitare Muñoz, perdendo parecchie posizioni (le immagini). Non va meglio a Riccardo Rossi, finito davvero molto indietro nonostante lo scatto iniziale, e sanzionato con una Long Lap Penalty per un taglio alla nuova chicane. A referto un incidente per Tatay alla curva 3 in seguito ad un contatto con Migno, che riceve una Long Lap Penalty per guida irresponsabile. Attenzione invece ad un Sasaki scatenato, che sta risalendo a passo di record. “Crazy boy” è inarrestabile: a -11 giri riprende la top 3 e si porta davanti! Da segnalare la caduta di Jaume Masia, poi ripartito, GP invece anonimo per Dennis Foggia (con febbre) ben lontano dalla top ten. Giro dopo giro appare chiaro come sia una battaglia a quattro: Sasaki, Suzuki, Öncü e Muñoz non si risparmiano davvero, è una lotta serrata fino alla bandiera a scacchi. Alla fine è un gran trionfo per Ayumu Sasaki, che per 64 millesimi regola Tatsuki Suzuki, mentre David Muñoz ha ragione di Deniz Öncü e si prende il podio.

