Moto3 Aragon, Prove 3: La zampata di Deniz Oncu, Foggia 6°

Sembrava un turno nel segno del leader Moto3 Izan Guevara, invece all’ultimo ecco Deniz Oncu. Il pilota turco di KTM Tech3 piazza così il tempo di riferimento proprio allo scadere, davanti al neo leader iridato ed a Daniel Holgado. Sesto tempo per Dennis Foggia, che accede quindi agevolmente alla Q2, completa la top ten invece Sergio Garcia, ce la fa anche Stefano Nepa con l’ultimo tempo utile. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Si riparte da Dennis Foggia al comando alla fine delle libere 2 del venerdì ad Aragon, con un tempo che è valso anche la vetta della classifica combinata. Basterà per la Q2? Si comincia ad Aragon con temperature tra i 17 ed i 19° C, con l’obiettivo di assicurarsi la top 14 e quindi la Q2 diretta. Non inizia bene per Surra, protagonista subito di un highside alla curva 10 che lo lascia piuttosto dolorante. Scivola anche Yamanaka alla curva 7, nel suo caso senza altri problemi visto che riparte subito. Stesso discorso per Nicola Carraro, caduto alla curva 2 nel quarto d’ora finale di questa importante sessione. Il turno è piuttosto tranquillo, finché negli ultimi minuti non comincia il vero assalto alle prime 14 posizioni. Deniz Oncu detta il passo, all’ultimo eccolo in vetta a precedere il leader Moto3 Izan Guevara, con Dennis Foggia e Stefano Nepa unici italiani direttamente in Q2.

La classifica FP3

Classifica Moto3 combinata

Foto: motogp.com