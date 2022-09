MotoGP Aragon: Super pole di Bagnaia, Quartararo 6° e deluso

Potere Ducati anche al MotorLand Aragon. Pecco Bagnaia si prende la pole position riscrivendo anche il record assoluto, a capo di un terzetto tutto rosso completato dall’attuale compagno di squadra, Jack Miller, e dal futuro collega, Enea Bastianini. Aleix Espargaro, arrivato dalla Q1, risale e chiude 4°, Fabio Quartararo spinge ma non riesce a fare più del sesto posto in griglia. Il pugno di stizza parla chiaramente… Ecco com’è andata, qui le highlights della qualifica.

Q1: avanzano Espargaro e Zarco

Non c’è Joan Mir, costretto a fermarsi per l’infortunio alla caviglia. Tanti nomi a sorpresa in questa prima sessione di qualifiche. I due ragazzi Aprilia, Marc Marquez, Johann Zarco su tutti. Ma anche Franco Morbidelli, la ‘speranza’ di Quartararo, che non è riuscito a centrare il giro giusto nelle libere 3. Non manca un episodio da controllare tra Aleix Espargaro e Di Giannantonio, mentre il “convalescente” pilota di Cervera prova a mettere il suo sigillo: 1:46.909, vola al comando col giro più rapido del weekend fino a questo momento. Finisce prematuramente il turno di Vinales, a terra alla curva 2 appena uscito con gomme nuove per l’ultimo assalto! Da notare che per lui è il primo incidente della stagione 2022, l’unico in MotoGP mai caduto in nessun turno in 14 GP. Questa caduta però vale il 16° posto in griglia… I migliori alla fine sono Aleix Espargaro e Johann Zarco, a referto anche una scivolata per Pol Espargaro alla curva 5.

Q2: Bagnaia vola, Quartararo deluso

L’alfiere Aprilia ed il pilota Pramac Ducati si uniscono agli altri 10 piloti in attesa. Scattano così i 15 minuti previsti per questa seconda sessione di qualifiche, per decidere le prime 12 posizioni in griglia di partenza. Da sottolineare una caviglia non proprio a posto per Binder dopo la caduta nelle FP3, anche se i raggi hanno escluso fratture. Una volta di più si fanno ben vedere le Ducati, con Bastianini, Bagnaia (detentore del record assoluto in 1:46.322) e Miller presto al comando. Ma è solo l’inizio, in classifica seguono svariati cambiamenti, fino all’assalto finale. Ed ecco Pecco Bagnaia, che polverizza il suo record e si prende la pole position ad Aragon! Prima fila con Miller e Bastianini, Quartararo non va oltre il 6° posto. Si vede il suo gesto di stizza alla fine delle qualifiche…

Foto: motogp.com