Moto3 UFFICIALE Diogo Moreira con MT Helmets-MSi anche nel 2023

Non sembravano esserci particolari dubbi dopo la stagione di debutto di Diogo Moreira. Ma nella giornata odierna arriva la conferma ufficiale, ovvero il rinnovo con MT Helmets-MSi per il 2023. Squadra e pilota debuttanti in questa stagione andranno avanti quindi insieme in una seconda annata Moto3. L’asticella chiaramente si alzerà ancora, si punterà ancora più in alto nella classe minore del Motomondiale. Lo dice lo stesso Moreira, l’obiettivo è arrivare a lottare per il titolo mondiale.

“Siamo più che soddisfatti della stagione di Diogo” ha dichiarato Javier Tomás, CEO di MT Helmets. “È una gioia continuare insieme per un’altra stagione, ci auguriamo che Moreira ci dia tante soddisfazioni.” Gli fa eco il team principal Teo Martín: “Per noi continuare con Diogo Moreira è molto importante. Stiamo crescendo assieme, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, e lui è un pilota molto veloce nonché gran lavoratore.” Chiaramente Moreira non è meno soddisfatto. “Un grazie a MT Helmets-MSi per la fiducia, sono contento di continuare in questa struttura per un’altra stagione. Stiamo crescendo assieme e spero di poter lottare per il campionato nel 2023.”

Foto: motogp.com