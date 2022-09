Moto2 UFFICIALE Sergio Garcia sale con Pons Racing

Stagione 2023 da esordiente Moto2 per Sergio Garcia. È arrivato l’annuncio del suo addio alla Moto3 per passare in classe intermedia con Pons Racing. Era l’obiettivo dichiarato dello spagnolo di GasGas Aspar, attualmente secondo nella categoria minore ma ancora in piena lotta per il titolo contro Izan Guevara (dato in arrivo nel team di Jorge Martinez in Moto2). Affiancherà Aron Canet al posto di Jorge Navarro, si dice diretto nel Mondiale Supersport.

Il salto di categoria per Sergio Garcia arriva dopo quattro stagioni in Moto3. Attualmente il suo anno migliore è stato il 2021, chiuso con il 3° posto iridato. Come detto inizialmente, quest’anno sta lottando per la corona mondiale in primis contro il compagno di box Izan Guevara, che l’ha superato dopo il disastroso GP di San Marino. Ora Sergio Garcia è sceso a -11, ancora in aperta competizione con sei GP da disputare. Il sogno di ogni pilota è certo cambiare categoria da campione del mondo.

Foto: Social-Sergio Garcia