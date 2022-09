Moto2 UFFICIALE Barry Baltus con RW Racing GP fino al 2024

Arriva una nuova ufficialità in Moto2. Barry Baltus rimarrà nella sua squadra attuale, ovvero RW Racing GP, per altri due anni, quindi fino alla stagione 2024. Un rinnovo nel segno della continuità per la squadra, ripartita quest’anno senza il telaista NTS, ed anche per il 18enne pilota belga, alla seconda stagione in classe intermedia. La sua migliore finora, con due piazzamenti in top ten come migliori risultati.

“Sono orgoglioso di rimanere per altri due anni con RW Racing GP.” Barry Baltus ha commentato così il fresco rinnovo con la sua attuale squadra attraverso i suoi canali social. “Un gruppo incredibile, una famiglia: insieme stanno crescendo verso gli stessi obiettivi. Stanno facendo un lavoro pazzesco e posso solo dire che sono un pilota felice. Grazie per la fiducia riposta in me ed a tutti coloro che l’hanno reso possibile.”

Foto: Instagram