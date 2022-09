VIDEO Moto3: Adrian Fernandez placcato dal Max Racing Team in Q2!

Un episodio non proprio onorevole ha segnato le qualifiche Moto3. Protagonisti Adrian Fernandez, la sua squadra KTM Tech3 ed il Max Racing Team, tutti impegnati in Q2. Un episodio che ha dell’incredibile, come denunciato dalla struttura di Hervé Poncharal con il video del momento postato via social. Due meccanici del team di Max Biaggi infatti hanno letteralmente impedito al minore di casa Fernandez di partire nel momento ritenuto migliore dal suo team nel secondo turno di qualifiche. Date un’occhiata alle immagini.

VIDEO Q2 Moto3, Adrian Fernandez bloccato da due meccanici Max Racing Team

“Questo è ciò che è successo” si legge nel post di Tech3, che ha denunciato il tutto alla Direzione Gara. “Un’altra squadra ha impedito ad Adrian Fernandez di inserirsi nel gruppo buono in qualifica. È inaccettabile.” In effetti le immagini sono inequivocabili e non tarda la risposta social della squadra protagonista, ovvero il Max Racing Team. “Ci scusiamo pubblicamente con Tech3 Racing Team ed Adrian Fernandez. Un’azione pericolosa e non richiesta che non può essere in alcun modo giustificata dal nostro codice etico. I responsabili saranno puniti adeguatamente.”

La sanzione

Il MotoGP Stewards Panel si è mosso di conseguenza dopo la segnalazione di Tech3, valutando l’episodio con protagonista Fernandez. Ne segue una sanzione comminata ai due meccanici del Max Racing Team. Una multa di 2000 euro e la squalifica per due dei prossimi GP in programma. Si va agli appuntamenti in Australia ed in Malesia, che i due meccanici del team di Biaggi non potranno quindi disputare. Un “rinvio” per il fatto che, a causa delle restrizioni di viaggio, la squadra non avrebbe la possibilità di rimpiazzare i suoi due uomini, creando potenzialmente qualche problema al suo pilota. Di conseguenza la sanzione verrà scontata un po’ più avanti, in occasione cioè delle trasferte a Phillip Island e Sepang.