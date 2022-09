In archivio anche le qualifiche al MotorLand Aragon. Il leader Moto3 Izan Guevara ha confermato il suo stato di forma con la prima casella in griglia, in MotoGP Pecco Bagnaia ha polverizzato il record del circuito, in Moto2 infine il capoclassifica iridato Augusto Fernandez festeggia il contratto MotoGP con il tempo di riferimento in qualifica. E in gara, chi avrà la meglio? Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio di Aragón. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 saranno visibili in diretta sia le qualifiche che le gare, per l’ultima volta in questo 2022.

Gli orari di Sky Sport

Domenica 18 settembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 18 settembre

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com