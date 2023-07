MX2: Andrea Adamo spettacolo in Gara 2, ma è 5° nel GP Loket

La prima gara è stata un insieme di disastri, ma Andrea Adamo ha cambiato totalmente rotta nella seconda manche. Il leader iridato MX2 ha tirato fuori gli artigli e non c’è stata storia per nessuno, anche se la vittoria non è bastata per assicurargli il podio di GP. Quello è finito nelle mani del vincitore Jago Geerts, di Simon Laegenfelder e di Kay De Wolf. Da segnalare un’assenza importante: Thibault Benistant, coinvolto in un incidente multiplo al via della Qualifying Race, non ha riportato lesioni, ma Yamaha ha annunciato il suo stop prematuro. Non è una buona notizia in ottica mondiale, però la casa dei tre diapason, dopo un consulto con il personale medico FIM, ha deciso di non schierarlo per precauzione.

Gara 1: svetta Jago Geerts

Tanti incidenti multipli nel corso di questa prima manche a Loket, a partire da quello subito alla prima curva. Tra gli altri anche il poleman Adamo, non scattato al meglio, rimane incastrato nel gruppo e perde davvero tantissime posizioni. In seguito un contatto con Elzinga provoca la sua caduta, fatto che complica ancora di più la sua rimonta. Non mancano scintille nell’acceso confronto a fine gara tra i due piloti… Per finire, ad Adamo vengono anche aggiunti due secondi per un sorpasso in regime di bandiera gialla. In tutto questo ha la meglio il suo avversario Jago Geerts, scattato perfettamente e subito fuori dai guai, situazione che favorisce la sua fuga per la vittoria. Arriva senza problemi il successo di manche per il belga di casa Yamaha, che quindi recupera qualcosina sulla tabella rossa.

Gara 2: Adamo imprendibile

Di nuovo Adamo non brilla al via, ma non è il disastro della prima manche. Stavolta perde solo qualche posizione, dando subito il via alla risalita a passo di marcia. Bello il testa a testa con Geerts, in trionfo nella prima corsa di giornata, ma il leader iridato sembra avere davvero qualcosa in più in questa seconda gara a Loket. Davanti c’è Simon Laegenfelder, che si è preso l’holeshot e ha iniziato prontamente la sua fuga per la vittoria. Questo almeno era nei suoi programmi, ma c’è appunto la tabella rossa MX2 che ha ben altre idee: Adamo sta volando e a 10 minuti più due giri dalla fine riaggancia il pilota GASGAS, inanellando con lui un acceso duello per il comando della gara. Anche se breve, il siciliano di KTM è davvero intrattabile in questa Gara 2 a Loket! Ma dietro di lui ci sono Laegenfelder, Geerts e De Wolf, proprio i piloti che occuperanno il podio di GP grazie ad una prima manche nettamente migliore.

Vince Geerts, Adamo 5°

La classifica generale

Foto: mxgp.com