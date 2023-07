Superbike, finalmente Bradley Ray: “Mi sono innamorato di Imola”

È terminato in modo fantastico il weekend di Bradley Ray a Imola. Infatti, campione 2022 del BSB ha conquistato un sorprendente 6° posto in Gara 2. Ha riscattato alla grande i risultati negativi di Gara 1 (15°) e Superpole Race (16°). Nelle prime manche aveva ben capitalizzato la partenza dalla sesta posizione ottenuta grazie a un’ottima Superpole, poi nell’ultima è scattato dalla decima casella ed è riuscito a ottenere un risultato importantissimo.

Superbike, è arrivata la svolta per Ray?

Per Ray si è trattato del primo piazzamento in top 10 da quando corre nel Mondiale Superbike. In precedenza il suo migliore risultato a punti era stato il 12° posto di Gara 1 a Barcellona. Non aveva mai corso a Imola e la sua prestazione è stata davvero eccellente. Peccato che non sia riuscito a ottenere di più nelle altre manche, però arrivare 6° in Gara 2 è stato un bel premio per lui e per il team Yamaha Motoxracing WorldSBK.

Se qualcuno stava iniziando a mettere in dubbio il suo valore, Bradley ha risposto alla grande in Italia. Ovviamente, adesso deve provare a confermarsi anche nei prossimi round del calendario. In programma c’è Most per il weekend 28-30 luglio, vedremo se in Repubblica Ceca sarà in grado di piazzarsi nuovamente in top 10. Chiaramente non sarà semplice, il pilota inglese è un rookie. Quest’anno sta conoscendo delle piste sulle quali non ha mai corso prima e parte in svantaggio rispetto a tanti altri colleghi. Senza dimenticare l’adattamento a una Yamaha R1 che non è identica a quella che guidava nel BSB, visto che il regolamento tecnico è differente.

Bradley e Motoxracing a caccia di conferme

Ad ogni modo, Ray è entusiasta di come sono andate le cose all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: “È incredibile, era la mia prima volta a Imola. Non ci ho messo tanto ad adattarmi e sono stato davvero forte. In Gara 1 sono stato rallentato da un calo della gomma anteriore e in Superpole Race ho avuto un problema alla leva del cambio, ma in Gara 2 ho tenuto il ritmo dei primi ed è stato fantastico“.

Il pilota inglese ha avuto un feeling immediato con Imola e c’è un motivo preciso: “È una pista in stile inglese, con molti saliscendi e curve cieche che richiedono molto impegno. Sono cresciuto su tracciati di questo tipo, quindi mi sono innamorato subito. Sono felice per me, per il team e per Yamaha. Abbiamo dimostrato di poter fare un buon lavoro quando tutto va bene. La cosa fondamentale è fare una buona qualifica. Se sei troppo indietro è difficile rimontare fino alla top 10. In questo weekend partendo tra i primi dieci ho imparato tanto. Spero che continueremo con questo slancio“. Vedremo come andrà a Most.

Foto: Yamaha Motoxracing WorldSBK Team