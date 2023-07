KAPPA presenta K45N, il bauletto urbano leggero e capiente

Tra le novità 2023 introdotte dal marchio KAPPA figura questo nuovo bauletto K45N con attacco Monolock. Il punto di forza? La sua forma, relativamente compatta, nasconde la capacità di ospitare due caschi integrali. Esteticamente si presenta in nero con inserti laterali grigi. Di serie propone piastra e kit universale di fissaggio.

Progettato pensando a chi guida scooter leggeri su tragitti a breve-medio raggio, il sistema di aggancio brevettato Monolock garantisce ottima stabilità, leggerezza e praticità di utilizzo (si può aprire il coperchio e sganciare il bauletto dalla piastra con un’unica chiave).

Le caratteristiche

Il nuovo topcase K45N di KAPPA è un oversize (volume interno di 45 litri) ben nascosto dalla forma studiata ad hoc. Dedicato agli utenti urbani che hanno l’esigenza di viaggiare in coppia – visto che può ospitare due caschi integrali – o che necessitano di uno spazio di carico superiore alla media dove riporre molteplici oggetti di uso quotidiano. A caratterizzare è un design minimale, pulito e contemporaneo e una forma compatta, quasi “cubica”, che tende a sfruttare al meglio lo spazio interno anche in verticale, riducendo così l’ingombro laterale.

Nero opaco con inserti laterali grigio chiaro lucidi a contrasto, il bauletto K45N di è dotato di pratica maniglia frontale per il trasporto a mano e 4 “asole” passanti laterali per poter fissare sul coperchio una rete porta oggetti. Disponibili come optional il Kit chiave Security Lock completo di boccola e piastrine sottoserratura e lo schienalino in poliuretano nero K642. Come tutti modelli MONOLOCK, anche il K45N viene fornito completo di piastra e kit universale. Il nuovo bauletto firmato KAPPA è disponibile da luglio 2023, con un prezzo al pubblico di 119,00 euro.

K45N, la scheda tecnica

Capacità: 45 litri (2 caschi integrali)

Dimensioni (cm): 55 x 33,5 x 45,5 (L x A x P)

Carico massimo: 3 kg

Tipologia di aggancio: Monolock

Colore: Nero con inserti laterali grigi

Dotazione: piastra + kit universal