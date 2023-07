Piccolo inciampo per il dominatore Superbike. Alvaro Bautista è caduto a tre minuti dal termine dei quindici minuti di warm up che i top team hanno utilizzato per simulare la Superpole Race, prevista alle 11:00. Sui dieci giri in programma Toprak Razgtalioglu è convinto di poter battere la Ducati, forse l’unica occasione visto il potenziale che il fantastico spagnolo ha mostrato in gara 1. Il turco della Yamaha intanto è stato il più veloce. Bautista è incollato, ma l’errore non è un buon viatico in avvicinamento alla sfida forse più tesa dell’intero week end. Il ducatista ha perso il controllo in uscita dalla Acque Minerali, niente di serio comunque.

Partiranno con la nuova SCQ?

Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea hanno utilizzato l’intera sessione per completare nove giri, cioè la simulazione quasi completa. Causa l’ncidente invece Bautista ne ha completati appena quattro. Sarà interessante la scelta della gomma: per la sfida sprint è disponibile anche la nuova SCQ (sigla C004) cioè la gomma da qualifica “estesa”. Nei piani Pirelli dovrebbe essere in grado di completare i dieci passaggi senza problemi, considerando anche che le temperature sono altissime, quindi ideali per questo genere di soluzione. Ricordiamo che, a differenza di quanto si possa ritenere, con le coperture del fornitore italiano, normalmente in vendita per l’uso amatoriale in pista, maggiore è la temperatura dell’asfalto, maggiore è l’aderenza. Con tanto grip la gomma scivola meno, per cui non si surriscalda e il consumo è più omogeneo.

Scott Redding non si nuove da BMW

Nella giornata odierna la marca tedesca renderà ufficiale il rinnovo dell’accordo con Scott Redding, per le prossime due stagioni. Il britannico ha esercitato l’opzione a suo vantaggio, che scadeva sabato 15 luglio. La mossa è logica, per due motivi. Intanto per l’entità dell’ingaggio: Redding viaggia intorno al milione l’anno, più una lista premi principesca. Bautista, in Ducati prende un terzo. La seconda è tecnica: con l’arrivo di Toprak Razgtalioglu la BMW rivoluzionerà la struttura racing, con l’arrivo di Chris Gonschor nel ruolo di responsabile tecnico. L’attuale DT Marc Bonger diventa presidente, cioè un ruolo più gestionale che tecnico. Per la prima volta ci sarà anche un test team dedicato allo sviluppo del progetto Superbike. Cambiare proprio adesso, dopo due anni deludenti, non avrebbe avuto senso.