Superbike Imola, Honda HRC un rovescio dopo l’altro

Honda HRC è colata a picco in MotoGP e sul fronte Superbike le cose vanno anche peggio. In top class, almeno, Alex Rins è riuscito a vincere un GP (Austin) mentre sull’altro fronte le posizioni di vertice restano un miraggio. La squadra ufficiale del costruttore più grande del Mondo è in regime di superconcessioni, cioè ha potuto introdurre in due distinte occasioni una serie di particolari non omologati sul modello di serie. La CBR 1000 RR sta diventando un prototipo ma i piccoli spiragli che si erano intravisti ad inizio stagione sono evaporati come neve al cocente sole di Imola. Iker Lecuona e Xavi Vierge sono allo sbando, e il responso della prima gara sul Santerno è stato in linea con le ultime uscite: un disastro su tutta la linea.

Xavi Vierge pressione gomme irregolare

I problemi tecnici vanno a bracciato con altre difficoltà che non ti aspetteresti da un team diretta emanazione HRC. All’ingresso in pista di gara 1 gli ufficiali di gara hanno rilevato un’irregolarità nei valori di pressione sulla Honda di Xavi Vierge, per cui come da regolamento è stato retrocesso in ultima casella dello schieramento. Scattando da così indietro, lo spagnolo ex Moto2 ha fatto quello che ha potuto, ma la risalita si è fermata in dodicesima posizione. Il distacco dal vincitore (Bautista) è una sentenza: quasi 40 secondi, che fanno circa due secondi al giro. Un abisso.

Iker Lecuona morale a terra

Non è andata meglio ad Iker Lecuona, costretto al ritiro dopo le traversie delle prove. L’ex MotoGP corre in Superbike ormai da un anno e mezzo, le attese sul suo conto erano altissime. In Honda ha preso il posto di Alvaro Bautista e tanti erano convinti che sarebbe diventato in brevissimo tempo un pilota da prima fascia, per di più potendo contare sul supporto tecnico HRC. Invece l’involuzione è evidente, il pilota ha il morale sotto i tacchi. L’ex pilota Leon Camier, direttore sportivo del team, professa fiducia e ripete ogni volta che la conferma di Lecuona e Vierge è scontata. Ma bisogna vedere che ne pensano i piloti. Non è un mistero che Lecuona in particolare si sta guardando intorno. Intanto entrambi proveranno a riscattarsi alla 8 Ore di Suzuka, dove faranno parte dell’equipaggio di punta di Honda HRC. Un trionfo nella gara mito dell’Endurance potrebbe cancellare le ferite di una stagione ben sotto le aspettative di tutti.

Foto Mimmo Maggiali