“Lo avete visto, la Ducati mi ha passato sul dritto, va sempre così, io combatto ma posso farci poco”. La dichiarazione di Toprak Razgatlioglu dopo gara 1 della Superbike a Imola sono destinate a far discutere: è vero quanto sostiene il turco, oppure Alvaro Bautista ha fatto un sorpasso capolavoro in un punto impossibile?

La dinamica

Qui sopra c’è la sequenza video dell’episodio che ha deciso la corsa. Era l’undicesimo dei diciannove giri in programma, è un dato importante perchè era atteso che dopo metà distanza le gomme avrebbero avuto un certo drop. Toprak ed Alvaro hanno fatto la stessa scelta: SC1 (media) davanti, SCX standard al posteriore. Il campione del Mondo è uscito molto forte dalla Variante Bassa, è questo il dato principale da prendere in considerazione. Quando le gomme cominciano a mollare, gli avversari vanno in crisi, Bautista fa la differenza. Pilota, elettronica, doti d’accelerazione del V4 bolognese: un mix micidiale. Sullo spunto, si nota come Alvaro riesce a recuperare in un baleno 20-30 metri da Toprak, affiancandolo poco prima del punto di corda della velocissima svolta a destra, in discesa, che porta alla Rivazza.

Coraggio da leone

Lo spunto in accelerazione ha permesso a Bautista di prendere la linea interna, ma in ingresso Toprak è ancora appaiato. Percorrendo la linea in discesa molto più forte che in precedenza, Alvarito finisce un pò largo, 3-4 metri fuori dalla linea ideale, come si può notare osservando la traiettoria di Jonathan Rea che seguiva la coppia di testa ancora molto da vicino. Toprak è sulla linea “giusta”, pronto ad approfittare di un eventuale errore di misura dell’avversario. Speranza vana. Perchè pur essendo fuori linea, cioè un pò oltre il solito punto di frenata, Bautista riesce incredibilmente ad infilarsi nella Rivazza 1 perfettamente alla corda, percorrendola per intero senza la minima sbavatura.

Manovra da campione

Dunque Bautista ha avuto ragione di Toprak sfruttando a meraviglia le doti del pacchetto tecnico ma anche affrontando da fuoriclasse il punto più difficile di un circuito old style come Imola. Altro che “facile sorpasso sul dritto“. E’ stata un prodezza di classe. Quattro giri prima, nell’identico punto, Alvarito aveva superato anche Jonathan Rea.