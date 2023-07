Toprak Razgatlioglu continua a rinviare l’appuntamento con la vittoria in una manche lunga. Oggi a Imola si è dovuto nuovamente accontentare del secondo posto in Gara 1. Nel finale è emersa la superiorità di Alvaro Bautista e lui non ha potuto fare nulla per contrastarlo. Un film già visto altre volte. Comunque, ha ottenuto il podio numero 100 nel Mondiale Superbike ed è un traguardo di cui andare fiero. Domani riproverà a battere lo spagnolo. La Superpole Race sarà una grande occasione.

Superbike Imola, Razgatlioglu disarmato contro Bautista

Questo il bilancio di Razgatlioglu al termine della giornata di oggi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: “Il grande problema è stato che a inizio gara guidavo facilmente, ma dopo nove giri la gomma posteriore ha iniziato a calare e Bautista continuava a guidare agevolmente. Nei due ultimi settori ero forte, però l’accelerazione della Ducati è impressionante. Ho cercato di riprendere Alvaro, ma in rettilineo allungava. Per lui è stato semplice seguirmi a inizio gara, ha utilizzato la solita strategia. Dopo nove giri mi ha passato ed è andato da solo, come è successo le altre volte“.

Dopo essere stato sorpassato dal pilota del team Aruba Racing Ducati, il campione SBK 2021 ha cercato di restare con lui e ben presto ha capito che non sarebbe stato possibile soffiargli la vittoria: “Ho provato a raggiungerlo, però dopo due giri ho capito che sarebbe stato difficile. Specialmente in curva 7 la Ducati è incredibile in accelerazione. Ci ho provato a recuperarlo nelle altre curve, però lui guadagnava accelerando e in rettilineo“.

La Superpole Race non basta a Toprak

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon cercherà di essere ancora più forte domenica, pur consapevole delle difficoltà nel riuscire a sconfiggere il binomio Bautista-Ducati: “Domani spero di poter lottare per vincere. Gara 2 sarà difficile a causa delle condizioni calde, dobbiamo migliorare il grip posteriore e provare a battagliare con Alvaro. Non sarà semplice“.

I 10 giri della Superpole Race rappresentano una ghiotta occasione per vincere, però Razgatlioglu ci tiene a trionfare in una gara lunga: “Per me sono importanti soprattutto i 19 giri, proverò di nuovo a vincere ma tutti vedono la situazione. Alvaro mi ha superato facilmente. Comunque darò il massimo“.

