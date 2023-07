Motocross Loket: è un super Adamo, primo trionfo in qualifica!

Non aveva ancora vinto una gara di qualifica quest’anno, più in generale in MX2. Andrea Adamo ha colmato anche questa “mancanza”: nel sabato a Loket ecco la super zampata del leader iridato, che si prende altri 10 punti importanti e per le due gare di domani prenderà il via dal primo cancelletto. Con dedica speciale: “Al mio ex team manager Emanuele Giovanelli, che non sta benissimo. Spero di rivederlo presto in giro”. In MXGP invece Jorge Prado fa il suo ennesimo compitino: partenza, perfetta, dominio e vittoria, quindi ulteriore allungo nella generale. Ecco come sono andate le due manche di qualifica in Repubblica Ceca.

Motocross Loket, tutti gli orari TV e streaming

MX2: un Adamo di lusso

Laegenfelder ha lo scatto vincente e vola al comando della corsa di qualifica, a precedere il terzetto di casa KTM Factory. Più indietro registriamo un incidente multiplo senza conseguenze serie e la gara va avanti. Tutto questo prima dell’errore di Sacha Coenen, che permette ad Adamo 4° di guadagnare una posizione. E Geerts? Il dominatore di Lombok non è davanti, ma è un paio di posizioni più indietro rispetto alla nostra tabella rossa ed anzi deve difendersi da chi lo segue… In top 3 invece c’è chi mette il turbo: è proprio Adamo, che piano piano avvicina Everts, lo supera e mette nel mirino il leader della corsa Laegenfelder. Il pilota siciliano procede a passo di marcia, raggiunge l’avversario di GASGAS, super attacco, passa in testa e vola via! Che affermazione del numero #80 di casa KTM, che mette tutti in riga, in primis Laegenfelder ed Everts che domani gli scatteranno accanto.

MXGP: chi l’ha visto?

Holeshot del “solito noto”, il leader iridato Jorge Prado, che passa subito in vetta su Seewer e Febvre (che commette poi un piccolo errore). Da sottolineare che il rientrante Gajser era scattato dal primo cancelletto dopo aver chiuso al comando in Time Practice ed è 6° poco dopo il via. Meno male che è il suo esordio stagionale dopo l’infortunio! Fresco di rientro anche Alessandro Lupino, meno fortunato sul lato tecnico: il viterbese è infatti costretto a tornare al box a 10 minuti dalla fine per un problema alla sua Beta. Davanti intanto la brutta notizia è che Prado non si batte: Seewer inizialmente ci prova a rimanergli vicino, ma viene poi staccato ed anzi deve tirare fuori il massimo per contenere uno scatenato Febvre in rimonta. Ne viene fuori un gran duello, ma alla fine l’alfiere Yamaha ha la meglio è 2°. Alberto Forato è il migliore dei nostri, al traguardo in 9^ posizione.

Foto: KTM Images/Ray Archer