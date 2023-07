Superbike, Petrucci “Restano due gare, se ci penso mi suicido”

Danilo Petrucci dopo gara-1 sembra reduce da una tappa della Dakar. Può sembrare esagerato dato che ad Imola è caldo sì ma non c’è tanta umidità. L’asfalto comunque era davvero bollente. Tutti piloti, compreso Alvaro Bautista, hanno sofferto per le alte temperature. Ovviamente c’è chi ne ha risentito di più e chi di meno. Danilo Petrucci ha vinto tra gli Indipendent e si è classificato sesto nell’assoluta ma dopo la gara non ha neppure la forza di sorridere.

“Sono felice di avere vinto tra gli Indipendent, magari non sembra perché sono molto stanco – commenta – è stata una tra le gare più impegnative della mia carriera. E’ vero, abbiamo corso anche con temperature più alte. Non so il motivo ma ci è sembrato ancora più caldo che in altre gare e situazioni. Alla fine, dopo la bandiera scacchi, era impossibile toccare la moto, il serbatoio. Le condizioni erano veramente estreme, non ricordo altre gare così. Era caldissimo, soprattutto la pista: era bollente. Non so come faremo domenica con due gare“.

La conformazione della pista non aiuta. Ha tanti sali scendi, cambi di direzione e probabilmente è per questo che i piloti erano tanto stanchi.

“Questo circuito è particolarmente fisico – conferma Petrucci – forse anche per questo, che abbiamo sofferto tutto molto a livello fisico. Al di là di tutto però sono contento di essere qui. Non ricordavo molto di questa pista perché sono passati tanti anni poi quando avevo gareggiato con la Stock la mia moto era totalmente diversa da questa. Era completamente un’altra era. E’ bello però correre a Imola con questa moto”.

In gara-1 per Petrux era veramente impossibile fare di più. “Certamente dobbiamo cercare di essere sempre nei primi, a Donington abbiamo conquistato una buona posizione. Con queste temperature però è difficile evitare il surriscaldamento degli pneumatici. Sono stato a ridosso dei primi cinque, di Rinaldi, poi mi è mandato un po’ di feeling sull’anteriore, c’era poco grip quindi nel finale ho perso un po’. E domenica ci sono due gare…“

Foto Mimmo Maggiali