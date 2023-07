Terzo posto per Jonathan Rea in Gara 1 a Imola. Più di così non poteva fare il sei volte campione del mondo Superbike. Ha ottenuto il massimo possibile con una Kawasaki Ninja ZX-10RR che non può neppure sfruttare gli ulteriori 250 giri motore recentemente ottenuti.

Superbike Imola, Rea commenta Gara 1

Rea si è detto sorpreso del risultato ottenuto oggi: “È andata meglio di quanto mi aspettassi. Venerdì pomeriggio e stamattina pensavo che sarebbe stato difficile anche essere in top 5. Ho fatto una buona partenza, ma non ero sicuro di superare Bassani e Locatelli perché non sapevo quale fosse il passo. Poi sono riuscito ad avvicinarmi a Razgatlioglu e Bautista. Quando Alvaro si è messo davanti, il ritmo è aumentato e non sono riuscito a seguirli. È stato positivo positivo salire sul podio“.

Le alte temperature sono state complicate per tutti e il pilota nord-irlandese ha spiegato come ha vissuto la situazione: “Stando in moto non era così male. Il caldo si sente tanto quando stati 10 minuti al parco chiuso e quando poi devi andare sul podio. Mi sono fatto un bagno nel ghiaccio prima di venire a fare le interviste. A volte è un po’ troppo. In MotoGP hanno una gara sprint e una lunga, noi ne abbiamo due lunghe e una corta. Fisicamente e mentalmente è difficile, soprattutto se ci sono 30 gradi”.

Jonny e la superiorità di Bautista

A Rea è stato chiesto della competitività incredibile di Bautista anche a Imola e ha replicato così: “Non voglio dire molto, perché poi le persone dicono che ci lamentiamo sempre. Ma tutti possono vedere dalla TV qual è la situazione. Alvaro ha un grande vantaggio in accelerazione e velocità massima, è un dato di fatto. È davvero difficile competere contro di lui. Non è colpa sua, però il suo peso gli permette di mettere meno energia sulle gomme. Io sono il più pesante dei tre, Toprak è 4-5 chili più leggero di me“.

Il pilota Kawasaki crede di avere una chance nella Superpole Race: “Penso di sì, perché la mia moto frena abbastanza bene e alcune volte ho pensato di passare Toprak in chicane. Gli arrivavo molto vicino. Per 10 giri credo di poter tenere una buona intensità. Dobbiamo capire se usare la gomma SCX o la SCQ“.

Foto: Marco Lanfranchi