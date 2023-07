Joan Mir, altro pilota-padre in MotoGP: è nato il suo primo figlio

Finalmente una bella notizia per Joan Mir in questo 2023. Infatti, il pilota MotoGP e la moglie Alejandra Lopez Garro sono diventati genitori del piccolo Joan. La coppia ha dato l’annuncio sui social network.

MotoGP, Joan Mir nel “club” dei padri

Il due volte campione del mondo è felicissimo di essere diventato padre e si aggiunge alla lista di coloro che in MotoGP hanno già provato questa bella sensazione. Ad esempio, a inizio luglio Maverick Vinales ha fatto il bis accogliendo la seconda figlia, Blanca. La prima, Nina, era nata a maggio 2021.

Sono padri anche Aleix e Pol Espargarò, oltre ad Alex Rins. A settembre toccherà a Jack Miller e alla moglie Ruby diventare genitori. Nel paddock si parla anche di bambini, oltre che di gare.

Arriverà una svolta con Honda?

Mir può sorridere per quello che sta accadendo nella sua vita privata, però quella professionale non gli ha regalato gioie nel 2023. Con la Honda il feeling non è mai davvero scattato e ha rimediato tante cadute, accompagnate pure da degli infortuni. Ha dovuto saltare tante gare, comprese le ultime consecutive al Mugello, al Sachsenring e ad Assen. Rientrerà a Silverstone, dopo la pausa estiva.

La speranza è che le cose migliorino con una RC213V che sta mettendo in grande difficoltà anche un fenomeno come Marc Marquez. Sono trapelati pure rumors su un eventuale addio anticipato (il contratto scade nel 2024) per approdare sulla Ducati del team Gresini, che sta valutando diverse candidature per la Desmosedici che probabilmente non sarà più di Fabio Di Giannantonio nel 2024. Vedremo cosa succederà.

Foto: Instagram