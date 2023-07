Fra meno di due settimane la MotoGP ritorna in scena sul circuito di Silverstone, dove potrebbero affiorare le prime certezze di mercato piloti. Nelle ultime settimane, lontane dai riflettori mediatici, le trattative si sono intessute abbastanza fittamente, con il rebus Marc Marquez che continua a tenere banco. Presto potrebbe arrivare l’annuncio quasi confermato di Alex Rins in Yamaha, dove andrà ad affiancare Fabio Quartararo.

Marc Marquez e Honda ancora insieme

Quasi tutti i piloti sono in vacanza, Luca Marini ne ha approfittato per convolare a nozze con Marta Vincenzi. Ma le Case sono al lavoro per sistemare ogni tassello del puzzle in vista della prossima stagione MotoGP. Non ci sono grandi alternative per Marc Marquez dopo il no di Ktm per il 2024. I dialoghi ci sono stati, l’otto volte iridato ha intenzione di cambiare aria dopo gli ultimi quattro anni complicatissimi, ma un possibile accordo sarebbe possibile non prima del 2025. Sicuramente il suo talento resta indiscutibile, ma con i recenti progressi dell’aerodinamica dovrà anche cambiare stile di guida se vuole pensare di centrare il nono titolo mondiale. Anche per questo motivo cade così spesso e nel frattempo i giovani piloti iniziano a ritagliarsi i loro momenti di gloria a scapito del vecchio re. Tutto lascia pensare che Marc rispetterà il contratto con Honda in scadenza alla fine del prossimo anno.

Rins-Yamaha è cosa fatta

Manca solo la firma, visto che nelle ultime settimane ha trascorso il suo tempo tra ospedali e riabilitazione. Alex Rins approderà in Yamaha nella stagione 2024, sfruttando un cavillo legale che gli consente di lasciare LCR Honda per un team factory senza problemi. Non sarà a Silverstone agli inizi di agosto, quasi sicuramente lo rivedremo due settimane dopo in Austria. Per allora l’annuncio diventerà ufficiale e l’ex Suzuki potrà beneficiare di maggiori garanzie tecniche ed economiche.

Piloti nell’orbita Ducati

Nonostante i problemi della Honda RC-V, anche la sella LCR resta molto ambita. Tra i nomi sul taccuino ci sarebbe anche quello di Franco Morbidelli, che per restare in classe regina può solo sperare nel team satellite di Lucio Cecchinello o in Gresini Racing. L’ipotesi di un approdo nel team Mooney VR46 è tramontata: Marco Bezzecchi resta nella squadra diretta da Alessio Salucci con una Ducati ufficiale. Fabio Di Gannantonio non verrà riconfermato dal team di Nadia Gresini e per lui le porte della MotoGP si chiuderanno forse per sempre. In Gresini stanno valutando anche l’ipotesi Tony Arbolino che sta brillando in MotoGP e il cui manager Carlo Pernat sta facendo di tutto per consentirgli il salto nella Master Class.

KTM vuole Pedro Acosta

KTM ha provato a corteggiare la squadra satellite LCR, Cecchinello ha però ammesso di voler rispettare il contratto con Honda fino al termine del prossimo anno. Poi si vedrà… Nell’attesa la Casa austriaca potrebbe “parcheggiare” Augusto Fernandez in LCR, così da liberare un posto per Pedro Acosta nel team GasGas Tech3. Pol Espargaro rientra da un brutto infortunio e non è da escludere che dopo alcuni Gran Premi possa dare forfait e chiudere la sua carriera di pilota MotoGP.

