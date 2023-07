Bridewell incontenibile nel British Superbike: Re di Brands Hatch

Cinque vittorie nelle ultime sei gare disputate del British Superbike con prima fuga in campionato, da non sottovalutare considerando il nuovo format dello Showdown (senza play-off) introdotto quest’anno. Dopo la tripletta di Snetterton, Tommy Bridewell con BeerMonster PBM Ducati si è confermato l’uomo del momento nel BSB, mettendo a segno una perentoria doppietta nelle due gare domenicali sui saliscendi di Brands Hatch. Dopo esser scappato via in Gara 2, in questa conclusiva contesa del weekend ha regolato in un infuocato ultimo giro il compagno di squadra Glenn Irwin (battuto per 133 millesimi) ed un sempre più convincente Ryan Vickers (terzo a 0″237 spezzando l’egemonia Ducati sul podio). Premiato con il riconoscimento di “King of Brands”, TB46 è sempre più capo-classifica di campionato.

PRIMA FUGA DI TB46 NEL BRITISH SUPERBIKE

Passato quest’anno al team di Paul Bird, Tommy Bridewell sta sferrando un deciso e definitivo assalto al titolo. Tutt’uno con una Ducati Panigale V4 R ben preparata ed equilibrata (anche nel raffronto con Irwin: “mangia” meno gomma ed ha più grip nella fase cruciale della contesa), TB46 in quest’ultimo mese ha cambiato passo. Alla tripletta di Snetterton ha fatto seguire la doppietta di Brands Hatch, vincendo nel British Superbike con differenti modalità: in fuga, tenendosi qualcosa nel taschino per il finale o nel corpo-a-corpo.

CONFRONTO A TRE CON IRWIN E VICKERS

Questa Gara 3 Bridewell l’ha vinta proprio nella bagarre, anche se non ha mai offerto alcuna opportunità ai rivali di mettergli le ruote davanti. Preso il comando delle operazioni al dodicesimo giro, nel rush finale della contesa ha dovuto contenere le scorribande di Glenn Irwin (BeerMonster Ducati) e Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha), tuttavia impossibilitati a fronteggiare lo stato di grazia del #46. Con questa sesta vittoria stagionale e tredicesima in carriera nel BSB, Tommy vola con 34 punti e mezzo di vantaggio su Irwin in campionato, con altri due pretendenti al titolo che perdono quota. Fuori dai giochi per la rottura della leva del cambio, Kyle Ryde paga adesso 77 punti di gap, 81 altresì Josh Brookes, caduto alla prima curva per un proprio errore rischiando di travolgere anche l’incolpevole Ryan Vickers.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL BRITISH SUPERBIKE

Il BSB tornerà in azione nel weekend di ferragosto sul velocissimo tracciato di Thruxton dove, nelle ultime stagioni, non sempre le Ducati hanno avuto vita facile. Inoltre, sui curvoni da oltre 200 orari, lecito aspettarsi grandissima bagarre a velocità folli per tutte e tre le gare in programma.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Brands Hatch GP, Classifica Gara 3

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 20 giri in 28’51.806

2- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.133

3- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.237

4- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.000

5- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.481

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.744

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.343

8- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 7.373

9- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R+ 8.046

10- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 13.706

11- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 13.736

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 13.964

13- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 16.054

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 25.117

15- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 25.393

16- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.455

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 28.357

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 28.561

19- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 33.622

20- Liam Delves – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1’02.099