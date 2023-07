Dalla pioggia di Gara 1, al sole della seconda manche disputatasi davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Il “Big Brands Bash” del British Superbike sui saliscendi di Brands Hatch, dopo aver offerto ieri un vincitore inedito quale Ryan Vickers, ha proposto un volto noto sul gradino più alto del podio nella seconda corsa in programma. Con un ritmo irresistibile dopo la neutralizzazione della contesa con l’ingresso della Safety Car causata dalla caduta (senza conseguenze fisiche) alla Paddock Hill Bend di Dean Harrison, Tommy Bridewell ha messo a segno la personale quinta affermazione stagionale nel BSB. Un successo che consente al Ducatista di allungare in campionato, volando con 32 punti e mezzo di vantaggio sul proprio compagno di squadra Glenn Irwin, autore di una prodigiosa rimonta dalla quattordicesima posizione in griglia al quarto posto finale.

ANCORA TOMMY BRIDEWELL NEL BRITISH SUPERBIKE

TB46 si è reso protagonista di una corsa intelligente. Alla partenza è rimasto a stretto contatto del terzetto formato da Iddon, Kent e Vickers, senza correr rischi inutili e tenendosi qualcosa nel taschino per il finale. Complice l’ingresso della Safety Car al settimo giro per il volo di Harrison (proprio nella giornata in cui ha annunciato il suo divorzio in ottica 2024 con DAO Racing Kawasaki…) alla Paddock Hill Bend, al successivo restart il portacolori BeerMonster PBM Ducati ha cambiato passo. Alla ripartenza subito ha infilato alla Hawthorn Vickers per la terza posizione, riuscendo due tornate più tardi a fare lo stesso, nel medesimo punto, su Iddon per la leadership.

TB46 IN FUGA

Per Tommy Bridewell si tratta della quinta vittoria stagionale in diciassette gare, la prima a Brands Hatch tra le 12 conseguite in carriera nel British Superbike. Con il podio completato da Christian Iddon (Moto Rapido Ducati) e Danny Kent (Lovell Kent Honda), TB46 vola in campionato considerando il concomitante quarto posto di Glenn Irwin. Tutto questo aspettando Gara 3 in programma nel tardo pomeriggio dove verrà assegnato anche il riconoscimento di “King of Brands” per chi avrà totalizzato più punti nelle tre manche in programma nel weekend.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Brands Hatch GP, Classifica Gara 2

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 20 giri in 29’31.994

2- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.406

3- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.463

4- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.512

5- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.732

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.039

7- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.351

8- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.821

9- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.473

10- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 8.598

11- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.017

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 14.501

13- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.504

14- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.320

15- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 23.102

16- Liam Delves – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 35.744