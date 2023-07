F1 GP Ungheria, Gara: Verstappen supremacy, Ferrari lontanissime

La vittoria nel Gran Premio d’Ungheria 2023 di F1 va al solito Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha superato il poleman Lewis Hamilton al via e poi ha dominato nettamente la gara. È all’ottavo successo consecutivo, compresa la sprint race in Austria. Il terzo titolo è sempre di più roba sua.

Da segnalare che la scuderia di Milton Keynes ha vinto l’undicesima gara di fila nello stesso campionato, raggiungendo così la McLaren 1988. Considerando anche il GP di Abu Dhabi del 2022, sono dodici i successi consecutivi: un nuovo record.

Formula 1: McLaren si conferma, rammarico Hamilton, Ferrari male

Sul podio con Verstappen salgono anche l’ottimo Lando Norris della McLaren e Sergio Perez con l’altra Red Bull. Il driver messicano era scattato undicesimo e ha sfruttato la superiorità della RB19 per rimontare.

Quarto posto per la Mercedes di Hamilton, che sabato aveva conquistato la pole position e che al via della gara ha subito perso tre posizioni. Avvio difficile per il sette volte campione del mondo di F1. Buon quinto il rookie Oscar Piastri con l’altra McLaren.

Sesto posto per George Russell, partito diciottesimo e che ha fatto una grande rimonta. Nel finale ha sfruttato la penalità da 5 secondi (superato il limite di velocità in pitlane) inflitta a Charles Leclerc per superare la Ferrari nella classifica finale all’Hungaroring.

Il pilota monegasco si aspettava una gara migliore, è stato anche condizionato da un errore commesso nel suo primo pit stop, quando ha perso tempo e posizioni. Arrivare settimo non era quello che sognava. Top 10 completata dalla Ferrari di Carlos Sainz e dalle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

F1 GP Ungheria, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2 pit stop

2 Lando Norris McLaren +33.731 2

3 Sergio Perez Red Bull Racing +37.603 2

4 Lewis Hamilton Mercedes +39.134 2

5 Oscar Piastri McLaren +62.572 2

6 George Russell Mercedes +65.825 2

7 Charles Leclerc Ferrari +70.317 2

8 Carlos Sainz Ferrari +71.073 2

9 Fernando Alonso Aston Martin +75.709 2

10 Lance Stroll Aston Martin 1 L 2

11 Alexander Albon Williams 1 L 2

12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1 L 2

13 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1 L 2

14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team 1 L 2

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 L 2

16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 L 2

17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1 L 2

Foto: Formula 1