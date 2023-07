F1 GP Ungheria, Qualifiche: Hamilton beffa Verstappen, Leclerc 5°

Sono appena andate in archivio nel Qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2023 di F1. Le prime che si sono svolte con il format sperimentale che prevede l’utilizzo di gomme dure in Q1, medie in Q2 e morbide in Q3.

Pole position conquistata da Lewis Hamilton, che sale a quota nove in Ungheria. Ha beffato Max Verstappen per soli 3 millesimi. Fantastico ultimo giro del pilota Mercedes, che voleva tantissimo questo risultato. Alla partenza rischio scintille con il rivale della Red Bull.

F1, Leclerc solo in terza fila

Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, bravissimi. Super anche Guanyu Zhou, quinto con l’Alfa Romeo, partirà affiancato dalla Ferrari di Charles Leclerc. Non un buon ultimo settore da parte del driver monegasco, che forse aveva il potenziale per essere almeno in seconda fila.

L’altra Alfa Romeo (che sorpresa in Ungheria!) di Valtteri Bottas apre la quarta fila e partirà con la Aston Martin di Fernando Alonso vicino. Top 10 completata da Sergio Perez (Red Bull) e Nico Hulkenberg (Haas).

Sainz e Russell deludenti all’Hungaroring

Carlos Sainz scatterà undicesimo, avendo mancato l’accesso al Q3 per soli 2 millesimi. Il driver della Ferrari è deluso, perché qualificarsi avanti in Ungheria è importante. Con le gomme medie non ha trovato il giusto feeling.

Disastro George Russell, eliminato nel Q1 e che con la sua Mercedes partirà dalla diciottesima casella. Nessuno si aspettava questo risultato negativo da parte del pilota inglese, chiamato a una gara di rimonta su una pista sulla quale è difficile superare.

F1 GP Ungheria 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.609

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.003

3 Lando Norris McLaren +0.085

4 Oscar Piastri McLaren +0.296

5 Guanyu Zhou Alfa Romeo +0.362

6 Charles Leclerc Ferrari +0.386

7 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0.425

8 Fernando Alonso Aston Martin +0.426

9 Sergio Perez Red Bull Racing +0.436

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.577

11 Carlos Sainz Ferrari

12 Esteban Ocon Alpine

13 Daniel Ricciardo AlphaTauri

14 Lance Stroll Aston Martin

15 Pierre Gasly Alpine

16 Alexander Albon Williams

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri

18 George Russell Mercedes

19 Kevin Magnussen Haas F1 Team

20 Logan Sargeant Williams

Foto: Mercedes