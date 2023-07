MX2 Lommel: Adamo 4° in rimonta, Geerts poleman scatenato

Il primo rivale da tenere d’occhio era Jago Geerts. Aspettative perfettamente rispettate fin dalla manche di qualifica, che ha visto il beniamino di casa in totale controllo fin dal via, assicurandosi così la pole e 10 punti. Andrea Adamo però è riuscito a risalire ed a prendersi un 4° posto importante per le due gare di domani. Due occasioni per cercare di arginare la rimonta del più “pericoloso” dei suoi rivali: pur staccato nella generale, Geerts le sta provando tutte per tornare ad insidiare Adamo e la sua tabella rossa. Ecco intanto com’è andata la manche di qualifica a Lommel.

I 50 anni della Yamaha YZ

Jago Geerts è uno degli osservati speciali in questo fine settimana a Lommel. Il pilota belga guiderà la sua Yamaha YZ250FM stavolta con una livrea celebrativa retrò molto significativa. Riprende infatti la colorazione bianca e viola delle YZ250, YZ125 e YZ80 due tempi schierate da Yamaha per la stagione 1993 in seguito al titolo 250cc vinto l’anno prima da Donny Schmit. Un momento particolare che la casa dei tre diapason vuole ricordare così.

Geerts vola via, Adamo in rimonta

Pronti, partenza… Ed è proprio Geerts a piazzare l’holeshot ed a volare immediatamente in testa alla manche. Dietro invece una volta di più ecco un incidente multiplo che non aiuta, tra gli altri, nemmeno il leader iridato Adamo, che perde subito qualche posizione. È ai margini della top 10, una buona notizia per i diretti rivali Geerts e De Wolf che sono nelle posizioni più avanti. Ma ci sono problemi per quest’ultimo, arriva l’errore, proprio come per Horgmo che era in zona podio! Poco prima non era mancato un brivido “familiare”: Sacha Coenen 4° scivola dopo 3 giri, il fratello Lucas che lo segue a ruota lo evita di un soffio ‘investendo’ solo la KTM numero #79. La gara prosegue con il nostro Adamo all’attacco, bisogna risalire per non permettere al belga di Yamaha di recuperare troppo: la sua rimonta si fermerà in P4, non da buttare per le due gare di domani. Dietro ad un’inarrestabile Jago Geerts però è battaglia, finché non arriva la doppietta belga: Lucas Coenen infatti è 2° su Simon Laegenfelder.

MX2 generale

Foto: mxgp.com