MotoGP, Aprilia crede in Oliveira: “Potenziale campione del mondo”

I test pre-campionato erano stati promettenti e c’erano buone aspettative sulla stagione MotoGP di Miguel Oliveira, ma la sfortuna è stata tanta. Infortunato subito a Portimao, out in Argentina, nuovo infortunio a Jerez, out a Le Mans, secondo rientro al Mugello e poi altra caduta dolorosa al Sachsenring. Un anno travagliato per il pilota portoghese, che sicuramente spera di vivere una seconda parte di campionato meno problematica.

Si può dire che il suo 2023 partirà realmente da Silverstone, sperando che non si ritrovi più a fare i conti con gli infortuni. Il team RNF Aprilia conta molto su di lui per fare punti, visto che il giovane Raul Fernandez sta incontrando delle difficoltà con la RS-GP e anche lui ha avuto qualche guaio fisico.

MotoGP, Massimo Rivola elogia Miguel Oliveira

Anche per Aprilia è importante che Oliveira stia bene e faccia risultati. Le sue informazioni possono essere molto utili allo sviluppo della moto. È un pilota che accumulato esperienza in MotoGP con la KTM e che può dare buoni feedback agli ingegneri della casa di Noale, oltre che a quelli di RNF.

Massimo Rivola lo stima moltissimo e non può che finora il portoghese non abbia potuto mostrare il suo reale potenziale: “Miguel non è stato 100% – riporta Speedweek – e non lo era neppure ad Assen. In realtà, ci aspettavamo che non rientrasse fino a Silverstone. Quello che ha fatto in Germania e Olanda è stato un bonus. Per me lui è un top rider, un potenziale campione del mondo. Non si vincono casualmente cinque gare MotoGP“.

Rivola crede anche in Raul Fernandez

L’amministratore delegato di Aprilia Racing non ha alcun dubbio sul valore di Oliveira e, chiaramente, spera che da Silverstone in poi possa esprimerlo senza limiti fisici. E auspica anche che Fernandez riesca a ingranare con la RS-GP, perché ha fiducia nel ragazzo: “Quando ha iniziato a lavorare con noi – spiega – non era pronto fisicamente. Le sue condizioni stanno migliorando, ma l’operazione è stata un ostacolo. Ora bisogna capire cosa gli serva per essere veloce. È un pilota molto istintivo, forse dobbiamo aiutarlo con l’elettronica e anche con altri aspetti“.

Rivola ha sempre detto di credere nel talento del pilota madrileno, che ha vissuto un anno molto difficile nel team KTM Tech3 nel 2022 e che cerca rilancio in MotoGP. I problemi fisici non lo hanno aiutato, però da Silverstone spera di dimostrare di meritare il posto in griglia. In ogni caso, nel 2024 sarà ancora nel team RNF.

Foto: Instagram