Un inizio di stagione MotoGP davvero sfortunato per Miguel Oliveira. Dopo l’infortunio rimediato a Portimao e il forfait forzato in Argentina, non ha fatto in tempo a godersi il ritorno ad Austin. Infatti, in questo weekend a Jerez si è nuovamente fatto male.

Alla partenza della gara di domenica, una caduta di Fabio Quartararo ha finito per coinvolgere anche l’incolpevole pilota portoghese, il quale ha avuto delle conseguenze fisiche. Presso il Centro Medico del circuito gli è stata diagnosticata una lussazione dell’omero della spalla sinistra, rimessa subito a posto.

MotoGP, come sta Miguel Oliveira dopo l’incidente

Il team RNF Aprilia ha fatto sapere che gli esami effettuati presso l’ospedale di Jerez hanno mostrato che il danno è più grande del previsto. C’è una piccola frattura all’omero sinistro di Oliveira. In settimana ci saranno ulteriori controlli.

Ieri erano state escluse fratture, ma gli esami approfonditi hanno rilevato una situazione un po’ diversa. In questo momento non si conoscono i tempi di recupero dell’ex pilota KTM. Nei prossimi giorni, dopo i nuovi accertamenti, probabilmente il quadro sarà più chiaro e la squadra guidata da Razlan Razali potrà indicare una tempistica. Auguriamo a Miguel di poter tornare in pista prima possibile.

In attesa di novità, oggi sulla RS-GP del team RNF c’è Lorenzo Savadori. È il collaudatore ufficiale Aprilia a disputare la giornata di test MotoGP a Jerez. Il 30enne di Cesena è volato in Spagna per dare il suo contribuito, così da affiancare il giovane Raul Fernandez e consentire una maggiore raccolta di dati per il futuro. Avere due moto in pista è sempre meglio.

Foto: RNF MotoGP Team