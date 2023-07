La pioggia finora aveva risparmiato la stagione 2023 del British Superbike, facendo capolino sfortunatamente in uno dei momenti più attesi dal pubblico. Nello specifico, nei minuti antecedenti la disputa della Superpole “vecchio stile” eccezionalmente in programma questo weekend a Brands Hatch. Da regolamento, con la pioggia non si è potuto concedere ai migliori 15 piloti la possibilità di effettuare un giro lanciato da tutto-o-niente, con la sessione sostituita da un più convenzionale turno di 12 minuti. In questa improvvisata qualifica, il capo-classifica di campionato Tommy Bridewell ha fatto letteralmente il vuoto, domando la Ducati Panigale V4 R #46 verso la seconda pole stagionale.

TB46 MAGO DELLA PIOGGIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Su pista bagnata, TB46 è parso davvero di un altro livello rispetto agli avversari. Si è preso i suoi rischi, compreso un highside sfiorato in piena Clearways in fase di progressiva accelerazione, ma alla fine in 1’37″523 si è garantito la seconda pole del 2023 dopo Silverstone, fermando così l’alternanza di cinque differenti polemen nei primi 5 round. Il portacolori BeerMonster PBM Ducati sta vivendo un effettivo momento di grazia con la leadership di campionato e la recente tripletta in quel di Snetterton, mostrandosi velocissimo anche in condizioni di scarsa aderenza. I 6 decimi rifilati a Ryan Vickers (2°), addirittura 1″4 a Josh Brookes (3°), riaffermano quanto stia vivendo davvero un periodo d’oro.

PRIMA FILA MULTI-MARCA

Nonostante la superiorità mostrata da Bridewell, la prima fila per Gara 1 in programma questo pomeriggio presenta sempre tre differenti case costruttrici. Oltre alla sua Ducati, ben figura Yamaha con un Ryan Vickers confermatosi ad alti livelli, mentre Josh Brookes (FHO Racing BMW) terzo andrà a caccia nel weekend della personale 20^ affermazione sul tracciato londinese. Sarà una Sprint Race in salita invece per Glenn Irwin, qualificatosi settimo lasciando la seconda fila al pluri-Campione britannico Supersport Jack Kennedy (Mar-Train Racing Yamaha), Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team) ed all’iridato Moto3 2015 Danny Kent, assiduamente miglior pilota Honda con la CBR gestita in proprio.

TITO RABAT ULTIMO

Non ha potuto prender parte nemmeno ai 12 minuti di qualifica invece Tito Rabat, il quale scatterà addirittura dall’ultima (venticinquesima) casella in Gara 1. Dopo un tormentato venerdì mostrando tutt’altro ritmo rispetto a Snetterton (prima fila, due decimi posti in tre gare), l’iridato Moto2 2014 è caduto subito nel Q1, con il risultato di rappresentare il fanalino di coda nello schieramento di partenza. Tutto questo in una giornata non facile per tutto il team McAMS Yamaha, considerando un Jason O’Halloran soltanto nono in griglia in condizioni dove, storicamente, non ha mai sfigurato in carriera nella Superbike d’oltremanica.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Brands Hatch GP, Classifica Omologato Superpole

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’37.523

2- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.643

3- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.489

4- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.510

5- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 1.527

6- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.940

7- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.974

8- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.013

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.060

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.281

11- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.715

12- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.277

13- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.377

14- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.792

15- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 11.590

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

3- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

4- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1

5- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR

6- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R

7- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R

8- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

11- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

12- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R

13- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

14- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

15- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

16- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

17- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R

18- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

19- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

20- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

21- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

22- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

23- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

24- Liam Delves – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

25- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

Foto Bennetts Bike