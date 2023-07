F1 GP Ungheria 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

In questo fine settimana riparte il campionato di F1 2023 e fa tappa all’Hungaroring per il Gran Premio d’Ungheria. Si tratta del dodicesimo appuntamento del calendario e c’è curiosità di vedere se Max Verstappen dominerà nuovamente. Il campione in carica ha vinto le ultime sette gare disputate, compresa la sprint in Austria. Superiorità schiacciante la sua.

Formula 1, classifica piloti e costruttori

Verstappen si presenta in Ungheria con 99 punti di vantaggio su Sergio Perez e punta ad aumentare ulteriormente questo gap in classifica. Il pilota messicano è reduce da un po’ di gran premi nei quali non ha brillato e deve reagire, anche perché Fernando Alonso e Lewis Hamilton vorrebbero soffiargli il secondo posto. Non sono distanti, a differenza dei driver della Ferrari e di George Russell. Da seguire all’Hungaroring anche le performance della McLaren, che recentemente è cresciuta tantissimo, e pure il rientrante Daniel Ricciardo con l’AlphaTauri.

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 255 punti Perez 156 Alonso 137 Hamilton 121 Sainz 83 Russell 82 Leclerc 74 Stroll 44 Norris 42 Ocon 31 Piastri 17 Gasly 16 Albon 11 Hulkenberg 9 Bottas 5 Zhou 4 Tsunoda 2 Magnussen 2 Sargeant 0 De Vries 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 411 punti Mercedes 203 Aston Martin 181 Ferrari 157 McLaren 59 Alpine 47 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 2

F1 GP Ungheria 2023: dove vedere l’evento in diretta TV o streaming

Il GP d’Ungheria fa parre del calendario della Formula 1 dal 1986 e il pilota più vincente all’Hungaroring è Lewis Hamilton, vittorioso otto volte. Nell’edizione del 2022 ha trionfato Verstappen. Considerando il layout del circuito, con ridotte chance di sorpasso, non bisogna attendersi una gara spettacolare.

Anche questo appuntamento sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport F1, mentre per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live qualifiche e gara. Di seguito il programma con tutti gli orari del weekend.

Venerdì 21 luglio 2023

13:30-14:30 Prove Libere 1

17:00-18:00 Prove Libere 2

Sabato 22 luglio 2023

12:30-13:30 Prove Libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

Domenica 23 luglio 2023

15:00 Gara

Foto: Formula1.com